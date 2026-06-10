影／新北陽金公路「皇家客運」公車 疑大雨撞護欄翻車2人送醫

新北市陽金公路金山區台2甲線4.5公里處，今天上午11點時14分，一輛「皇家客運」行駛台北－陽明山－金山路線小型巴士，疑因雨側翻，一名駕駛及一名女乘客客意識清醒自行脫困，救護車將受到輕傷2人送醫。

新北市消防局今天上午11時14分獲報，金山區台2甲線4.5公里處有公車翻車，金山分隊出動消防車及救護車共3車8人前往處理。

消防人員到場發現一輛小巴士翻覆於路旁，為皇家客運車輛（台北－陽明山－金山路線）發生側翻事故，車內共2人，分別為50餘歲男性駕駛及50餘歲女性乘客，均意識清醒並已自行脫困。

金山警分局調查，巴士是從台北往金山方向行駛，在陽金公路（台2甲）5.3公里，不明原因衝對向撞擊護欄後翻覆，駕駛酒測值為零。

警方說，事故造成陽金公路雙向2線道影響1線道通行，2名傷者經救護人員評估後，由救護車送往台大醫院金山分院就醫，詳細肇事原因由警方後續調查釐清。

新北陽金公路一輛「皇家客運」小型公車疑因雨翻車，2人送醫。記者游明煌／翻攝

新北陽金公路一輛「皇家客運」小型公車疑因雨翻車，2人送醫。記者游明煌／翻攝