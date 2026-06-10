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北市文山運動中心停車場起火 疑電動二輪車電池自燃
台北市文山運動中心機車停車場今天發生火警，警消獲報到場馳援並迅速撲滅火勢，無人傷亡但有3輛機車因此受損，初查為一輛微型電動二輪車疑因電池異常導致自燃所致。
台北市警察局文山第二分局興隆派出所上午7時59分接獲報案，稱轄內文山運動中心機車停車場發生火警，立即派員到場處理。
現場民眾見狀立即持滅火器進行初步滅火，隨後交由到場消防人員迅速撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡，但火勢共燒損3輛車。
經警初步調查了解，起火車輛為1輛微型電動二輪車，車主於清晨5時許將車輛停放於此地後便離開，不料該車在上午7時51分許就突然冒出白煙並起火燃燒。
警消初步研判，疑因車輛電池異常導致自燃，但詳細起火原因和財物損失情形，仍有待後續調查鑑定。
文山二分局提醒，民眾使用微型電動二輪車及其他電動載具時，應定期檢查電池、充電設備及線路狀況，並使用原廠或合格充電設備，避免電池過度充電或受撞擊損壞，以降低火災事故發生風險，確保自身及公共安全。
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