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涉詐扣押「阿法」大雨中競標 桃園分署歷經30次喊價這金額拍定

桃園電子報／ 桃園電子報

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Toyota Alphard豪華商旅車1輛，最終以95萬8000元高於底價順利拍定。圖：桃園分署提供

為貫徹行政院「五打七安」政策，積極落實打擊詐欺犯罪及剝奪不法所得，法務部行政執行署桃園分署受桃園地方檢察署囑託辦理偵查中變價案件，於昨（9）日上午10時在桃園市大園警分局竹圍派出所公開拍賣涉詐欺案件查扣之「阿法」Toyota Alphard豪華商旅車1輛，最終以95萬8000元高於底價順利拍定。

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法務部行政執行署桃園分署受桃園地方檢察署囑託辦理偵查中變價案件公開拍賣涉詐欺案件查扣之「阿法」Toyota Alphard豪華商旅車公開拍賣涉詐欺案件查扣之Toyota Alphard豪華商旅車。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，此次拍賣標的為2016年5月出廠之黑色Toyota Alphard，車況良好、外觀大方，兼具家庭及商務用途，吸引不少民眾關注。雖然昨日天候不佳，大雨不斷，仍澆不熄民眾參與競標的熱情，共有13組買家完成應買登記。競標開始前，應買人紛紛仔細檢視車況、了解車輛細節。拍賣過程競爭相當激烈，歷經30次喊價後始順利拍定，不僅達成變價目的，更展現政府打擊詐欺犯罪、剝奪犯罪所得之決心。

近年來詐欺手法推陳出新，嚴重危害民眾財產安全，桃園分署提醒民眾提高警覺，切勿輕信不明來電、投資資訊或網路訊息，如有疑似詐騙情形，應立即停止交易並撥打165反詐騙專線查證，共同防制詐騙犯罪。

本文章來自《桃園電子報》。原文：涉詐扣押「阿法」大雨中競標 桃園分署歷經30次喊價這金額拍定

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