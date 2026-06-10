聽新聞
0:00 / 0:00
涉詐扣押「阿法」大雨中競標 桃園分署歷經30次喊價這金額拍定
為貫徹行政院「五打七安」政策，積極落實打擊詐欺犯罪及剝奪不法所得，法務部行政執行署桃園分署受桃園地方檢察署囑託辦理偵查中變價案件，於昨（9）日上午10時在桃園市大園警分局竹圍派出所公開拍賣涉詐欺案件查扣之「阿法」Toyota Alphard豪華商旅車1輛，最終以95萬8000元高於底價順利拍定。
桃園分署表示，此次拍賣標的為2016年5月出廠之黑色Toyota Alphard，車況良好、外觀大方，兼具家庭及商務用途，吸引不少民眾關注。雖然昨日天候不佳，大雨不斷，仍澆不熄民眾參與競標的熱情，共有13組買家完成應買登記。競標開始前，應買人紛紛仔細檢視車況、了解車輛細節。拍賣過程競爭相當激烈，歷經30次喊價後始順利拍定，不僅達成變價目的，更展現政府打擊詐欺犯罪、剝奪犯罪所得之決心。
近年來詐欺手法推陳出新，嚴重危害民眾財產安全，桃園分署提醒民眾提高警覺，切勿輕信不明來電、投資資訊或網路訊息，如有疑似詐騙情形，應立即停止交易並撥打165反詐騙專線查證，共同防制詐騙犯罪。
本文章來自《桃園電子報》。原文：涉詐扣押「阿法」大雨中競標 桃園分署歷經30次喊價這金額拍定
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。