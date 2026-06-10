大園派出所警員蘇柏魁始終秉持視民如親的工作精神，用心對待每一位需要幫助的民眾。圖：警方提供

桃園市大園警分局大園派出所警員蘇柏魁從警已逾十年，長年服務於派出所第一線崗位，始終秉持視民如親的工作精神，用心對待每一位需要幫助的民眾。無論是治安維護、交通疏導，或是為民服務與關懷弱勢工作，總是以積極認真的態度投入，默默守護地方治安與居民安全。今年警察節前夕，蘇柏魁憑藉多年來的優異表現，獲選115年度「警勤區楷模」及「服務楷模」，榮獲雙料殊榮，也為其從警生涯再添一筆榮耀紀錄。

大園派出所警員蘇柏魁對於失智長者、迷途老人及走失孩童等協尋案件，更是不辭辛勞奔走協助，讓許多家庭得以平安團圓。圖：警方提供

大園派出所表示，蘇柏魁平日勤於警勤區經營及家戶訪查工作，對轄區人事物相當熟稔，長期深耕社區且建立良好警民關係。除了積極協助民眾調閱監視器尋找遺失物，也曾協助外籍人士解決在台生活上的困難，並多次成功攔阻詐騙案件，替民眾守住辛苦積蓄。對於失智長者、迷途老人及走失孩童等協尋案件，更是不辭辛勞奔走協助，讓許多家庭得以平安團圓。

大園派出所警員蘇柏魁表示，警察工作不只是執法，更是一份服務與關懷的工作。圖：警方提供

除了日常警政工作外，蘇柏魁也長期關懷轄內弱勢家庭及獨居長者。執勤過程中若發現民眾生活陷入困境，便主動協助轉介社福資源，協助申請急難救助及物資補助，希望透過警察的力量，為需要幫助的人帶來即時關懷。遇有家庭糾紛、鄰里爭執或情緒失控案件時，他也總是耐心傾聽、細心協調，以同理心化解衝突，讓原本緊張的關係重歸和諧。

談起從警以來的心路歷程，蘇柏魁表示，警察工作不只是執法，更是一份服務與關懷的工作。許多民眾在遭遇困難或徬徨無助時，第一時間想到的就是警察，因此只要能力所及，都願意多付出一些心力、多給予一些協助。雖然許多工作看似平凡，卻往往能在民眾最需要的時刻發揮關鍵作用，而看到民眾露出安心的笑容，便是支持他持續堅守崗位的最大動力。

大園分局指出，蘇柏魁多年來始終秉持熱忱服務精神，不分晝夜投入各項警政工作，將警察工作的專業與溫度落實於每一次勤務之中。此次榮獲「警勤區楷模」及「服務楷模」雙重肯定，不僅是對其長年付出的最佳嘉許，更展現警察為民服務的核心價值，足為全體同仁學習典範。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警蘇柏魁積極阻詐關懷弱勢 獲警勤區、服務楷模雙料表揚