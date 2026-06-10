快訊

又是自帶線行動電源爆炸！沒充電也起火還燒到筆電 行充品牌曝光「曾2度召回」

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

獨／陷代刀風波…中榮神經外科住院業務遭停3個月 2醫師傳被求償1.8億

聽新聞
0:00 / 0:00

大園警蘇柏魁積極阻詐關懷弱勢 獲警勤區、服務楷模雙料表揚

桃園電子報／ 桃園電子報

460324 0
大園派出所警員蘇柏魁始終秉持視民如親的工作精神，用心對待每一位需要幫助的民眾。圖：警方提供

桃園市大園警分局大園派出所警員蘇柏魁從警已逾十年，長年服務於派出所第一線崗位，始終秉持視民如親的工作精神，用心對待每一位需要幫助的民眾。無論是治安維護、交通疏導，或是為民服務與關懷弱勢工作，總是以積極認真的態度投入，默默守護地方治安與居民安全。今年警察節前夕，蘇柏魁憑藉多年來的優異表現，獲選115年度「警勤區楷模」及「服務楷模」，榮獲雙料殊榮，也為其從警生涯再添一筆榮耀紀錄。

460323 0
大園派出所警員蘇柏魁對於失智長者、迷途老人及走失孩童等協尋案件，更是不辭辛勞奔走協助，讓許多家庭得以平安團圓。圖：警方提供

大園派出所表示，蘇柏魁平日勤於警勤區經營及家戶訪查工作，對轄區人事物相當熟稔，長期深耕社區且建立良好警民關係。除了積極協助民眾調閱監視器尋找遺失物，也曾協助外籍人士解決在台生活上的困難，並多次成功攔阻詐騙案件，替民眾守住辛苦積蓄。對於失智長者、迷途老人及走失孩童等協尋案件，更是不辭辛勞奔走協助，讓許多家庭得以平安團圓。

460326 0
大園派出所警員蘇柏魁表示，警察工作不只是執法，更是一份服務與關懷的工作。圖：警方提供

除了日常警政工作外，蘇柏魁也長期關懷轄內弱勢家庭及獨居長者。執勤過程中若發現民眾生活陷入困境，便主動協助轉介社福資源，協助申請急難救助及物資補助，希望透過警察的力量，為需要幫助的人帶來即時關懷。遇有家庭糾紛、鄰里爭執或情緒失控案件時，他也總是耐心傾聽、細心協調，以同理心化解衝突，讓原本緊張的關係重歸和諧。

談起從警以來的心路歷程，蘇柏魁表示，警察工作不只是執法，更是一份服務與關懷的工作。許多民眾在遭遇困難或徬徨無助時，第一時間想到的就是警察，因此只要能力所及，都願意多付出一些心力、多給予一些協助。雖然許多工作看似平凡，卻往往能在民眾最需要的時刻發揮關鍵作用，而看到民眾露出安心的笑容，便是支持他持續堅守崗位的最大動力。

大園分局指出，蘇柏魁多年來始終秉持熱忱服務精神，不分晝夜投入各項警政工作，將警察工作的專業與溫度落實於每一次勤務之中。此次榮獲「警勤區楷模」及「服務楷模」雙重肯定，不僅是對其長年付出的最佳嘉許，更展現警察為民服務的核心價值，足為全體同仁學習典範。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警蘇柏魁積極阻詐關懷弱勢 獲警勤區、服務楷模雙料表揚

延伸閱讀

桃園治安滿意度提升幅度6都最高 張善政表揚警政楷模、協勤民力

大園婦深夜外出滑倒坐路旁 警消及時伸援助返家

女子郵局辦事粗心留包遭竊 大園警調電眼火速追回6萬元

陳其邁主持警察節慶祝 勉勵能力越大責任越大

相關新聞

影／新北陽金公路「皇家客運」公車 疑大雨撞護欄翻車2人送醫

新北市陽金公路金山區台2甲線4.5公里處，今天上午11點時14分，一輛「皇家客運」行駛台北－陽明山－金山路線小型巴士，疑因雨側翻，一名駕駛及一名女乘客客意識清醒自行脫困，救護車將受到輕傷2人送醫。

影／稍微下沉後整個陷落！北市人行道天坑秒吞變電箱畫面曝

台北市大同區鄭州路一處人行道上今早9時許突塌陷形成天坑，上方變電箱因而傾斜位移、當場被「吞下」，警、消獲報介入警戒，通知相關單位搶修，警方另提供相關監視器影像。

北市現天坑！中興醫院旁人行道塌陷 變電箱遭坑洞吞下

台北市大同區鄭州路上、中興醫院旁一處人行道今早10時許突然塌陷，鄰近的變電箱位移倒塌，宛如遭天坑「吞下」，警、消獲報後已介入，並通報台電協處，天坑形成原因待釐清。

不滿遭拉車門下車理論 高雄男忘拉手煞車滑行撞2車

高雄市前鎮區發生街頭糾紛，馮姓男子不滿陳姓男子強拉他的車門，下車理論爆口角，卻忘記拉手煞車，導致轎車向前滑行，撞上路旁2輛機車，所幸未造成人員傷亡。

女駕駛在彰化東外環爆胎翻車送醫 彰化市兩天已3件翻車事故

27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，在慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。

公車進站遭擋按喇叭示意移車 違停男朝司機比中指彈菸蒂被告了...

黃姓司機昨早駕駛公車準備停靠士林捷運站外，發現一輛汽車違停路邊，鳴按喇叭提醒並詢問路旁一名男子是否為汽車車主，未料該男情緒失控，對黃比中指並對公車擋風玻璃彈菸蒂、丟牙線棒；黃事後提告，警方正調查男子身分，將依公然侮辱罪嫌偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。