警員許淑婷榮獲115年桃園鑑識楷模。圖：警方提供

桃園市中壢警分局被稱為「小宇多田光」的警員許淑婷榮獲115年桃園鑑識楷模，這是繼去年壢警型男「小池昌旭」警員吳明軒榮獲第18屆全國鑑識楷模後，分局二度蟬聯桃園市佳績，也讓中壢分局長林鼎泰大讚。鑑識小隊成員再度受到上級的肯定獲獎，成員私下打趣的說，許淑婷和市長張善政在113年到分局與鑑識小隊成員合影的紀念照發威了。

許淑婷表示，勘察、採證抓小偷，就是要細心觀察現場，看到可疑的跡證一個都不放過。圖：警方提供

獲此殊榮同時，同事除一致恭賀外，許淑婷個人更表示「很感謝夫家及家人的支持與體諒，分局長、偵查隊長一直以來都力挺鑑識小隊的工作，也看重勘察成果能與偵查工作有效結合」，同事透露，許淑婷勤餘時間最喜歡的，就是遊玩近期最熱門的手遊皮克敏，相當熱衷遊戲中的種花、採精華、搶巨大蘑菇，還時常發出「Hiki，Pick me」的魔性聲音。

許淑婷說，自己就像皮克敏喜歡搬東西的習性一樣，勘察、採證抓小偷，就是要細心觀察現場，看到可疑的跡證一個都不放過，更要使用適當的方法採集，通通「搬」回仔細勘查，持續勤奮、努力保存完整證據鍊，讓犯嫌百口莫辯。

值得一提的是，前楷模吳明軒也是許淑婷永豐高中的同學，許淑婷自東海大學畢業後，考取警察特考進入中壢警分局服務，吳明軒得知同學也當警察了，鼓勵她加入鑑識小隊，鑑識小隊工作性質跟大部分的警察很不一樣，除了親臨現場勘察，更是會晤、了解被害人深層的感受，若能採得現場關鍵跡證進而協助破案，是一份很有成就感的一項任務。

許淑婷表示，雖然有時候會晚回家，夫家也了解工作內容，總是能被體諒，這是令人安心的事。同學巧遇，再度成為同事，又是前、後任楷模，對於亦師亦友的吳明軒，許淑婷感覺到幸運，也希望持續努力與精進。

許淑婷說明，他向師父吳明軒的偶像、已故的李昌鈺博士的工作精神看齊，信仰李昌鈺就如同會獲得他精神力量的支持，對於此次能獲得桃園鑑識楷模的殊榮，小隊同事的協力合作是項絕對的因素，榮耀也必須歸於小隊大家共享。

中壢警分局長林鼎泰表示，分局鑑識小隊團體組成績連續三期奪得第一，許淑婷更在114年上半年各分局鑑識績效評核取得個人組第1名。工作更是積極認真、合群開朗，年度勘察案件達260件，也因採獲多起關鍵跡證進而破獲許多刑案，足為採證人員表率。林鼎泰強調，感謝桃園市警察局刑事鑑識中心的支持，協助分局推展鑑識工作，警察維護治安是團隊合作，持續緊密配合，維護轄區治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：自比「皮克敏」細心採證！中壢分局女警許淑婷獲選桃園鑑識楷模