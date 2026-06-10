不滿遭拉車門下車理論 高雄男忘拉手煞車滑行撞2車

高雄市前鎮區發生街頭糾紛，馮姓男子不滿陳姓男子強拉他的車門，下車理論爆口角，卻忘記拉手煞車，導致轎車向前滑行，撞上路旁2輛機車，所幸未造成人員傷亡。

前鎮警分局今天表示，8日晚間9時30分許，馮姓男子（52歲）與陳姓男子（34歲）各自開車經過前鎮區鎮興路，馮男停靠路旁準備買飲料，穿越馬路時與陳姓男子發生爭執。

陳男見馮男上車準備離去，立即開車迴轉，停在馮男轎車後方，下車拉馮男的車門要理論。馮男見他強拉車門也下車，但下車時疑未拉起手煞車，導致轎車向前滑行，穿過馬路撞擊路旁停放的2輛機車。

警方據報到場，陳男仍與馮男爭執，員警立即將雙方隔開詢問；馮男指對方強拉他的車門，他下車理論，一時疏忽未拉起手煞車。

警方表示，馮男的轎車撞機車部分，已完成測繪，待交通大隊釐清肇責，但陳男涉嫌以拉扯車門方式干涉他人行動自由，涉強制罪嫌，也將函送高雄地檢署偵辦。

馮男下車與陳男理論，忘拉手煞，轎車滑行撞2輛機車。記者林保光／翻攝