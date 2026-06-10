同一路段直行偏移 台南騎士2分鐘連吞3罰單原因曝

台南市議員楊中成於今天質詢指出，有民眾騎乘重型機車，在短時間內遭他人連續檢舉 3 次，理由均為「駛出（入）路面邊線未依規定使用方向燈」，痛批當事人只是直行又不是要轉彎，道路又未劃設機車道，騎在縣道上右側又有電桿，機車偏向快車道，極短時間內連續被開罰是否合理，強調執法也要有溫度。

市長黃偉哲回應認同議員「不合理但違法」，因是檢舉達人檢舉警方也不能不舉發。台南市警察局說明。經查該名騎士在短短2分鐘內於新化區同一路段三度未依規定使用方向燈，因行駛過程已跨越多個路口，依據現行法規應分別舉發，警方依法製單並無違誤。

楊中成質詢為何同一行為被開3張罰單？台南市警察局指出，依據「道路交通管理處罰條例」第7-1條第3項規定，民眾檢舉同一車輛違反本條例同一規定行為，若違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，以舉發一次為限。然而，法律亦明確規範，若行駛已「經過一個路口以上」，則應視為不同違規行為分別論處

新化警分局經重新調閱檢舉影片進行詳實檢視，確認該車輛於115年5月10日共有三項違規紀錄，地點分布如下：9時33分： 新化區市道 180 甲線 5.95K。9時33分： 新化區市道 180 甲線 6.05K。9時35分： 新化區市道 180 甲線 7K。

警方表示，該機車在上述三次違規行為之間，均已行經一個以上之路口，依照法規應分別舉發。其違規項目為「駕駛人駛出（入）路面邊線不依規定使用方向燈」，違反道路交通管理處罰條例第 42 條，事實明確。

針對此類違規，警方進一步說明，本案違規項目並不屬於「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第 12 條」所列的輕微違規勸導項目，故無法以勸導代替開罰，呼籲民眾守法。