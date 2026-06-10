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女駕駛在彰化東外環爆胎翻車送醫 彰化市兩天已3件翻車事故

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，在慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。　

警方是在今天上午8時54分接獲報案，指東外環（台74甲線）香山步道前，發生一輛紅色轎車翻車事故，受傷的駕駛人陳姓女子 脫困，由消防局救護車送醫，警方初步了解，她疑因行駛在慢車道爆胎失控造成翻覆。

警方指出，此一路段是下坡，加上天雨路滑，又在爆胎下，才會翻車。

彰化市金馬路、東民街與中山路口的八卦山牌樓，昨天分別都因天雨路滑而翻車，加上今天上午的東外環翻車事故，兩天來已經3件翻車事故，警方提醒駕駛人，近日雨勢不斷，車輛容易打滑，

27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，從快車道衝過慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供　
27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，從快車道衝過慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供　

27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，從快車道衝過慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供　
27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，從快車道衝過慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供　

27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，從快車道衝過慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供　
27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，從快車道衝過慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供　

27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，從快車道衝過慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供　
27歲陳姓女子今天上午駕車行經彰化市東外環時，疑因爆胎失控，從快車道衝過慢車道翻覆，她受到輕傷送彰化基督教醫院醫治，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供　

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