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公車進站遭擋按喇叭示意移車 違停男朝司機比中指彈菸蒂被告了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓司機昨早駕駛公車準備停靠士林捷運站外，發現一輛汽車違停路邊，鳴按喇叭提醒並詢問路旁一名男子是否為汽車車主，未料該男情緒失控，對黃比中指並對公車擋風玻璃彈菸蒂、丟牙線棒；黃事後提告，警方正調查男子身分，將依公然侮辱罪嫌偵辦。

警方調查，中興巴士駕駛42歲黃男，昨早駕駛公車行經台北市士林區中正路，準備進入士林捷運站公車停靠區時，發現有汽車違停，一名男子站在一旁，貌似車主，黃遂鳴按喇叭提醒，並詢問男子是否為汽車車主。

由於公車車窗關閉，雙方溝通不良，男子情緒失控，走向公車駕駛座試圖開啟並敲打車窗，隨後又朝公車擋風玻璃彈菸蒂、丟牙線棒，黃見狀下車理論，雙方當街言語爭執後，男子駕駛違停汽車離去。

黃男昨午4時許向士林分局文林派出所提告涉案男子公然侮辱罪，警方正調閱相關車籍資料釐清男子身分，將通知該男到案說明，詢後將依公然侮辱罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾駕車應確實遵守交通規則，切勿違規停車妨礙大眾運輸及他車通行。遇有行車糾紛時務必保持理性，若有任何以言語、肢體暴力滋擾公共秩序或侮辱他人的脫序行為，警方必將嚴正執法、依法究辦，絕不寬貸。

台北市警局士林分局文林派出所。記者李隆揆／攝影
台北市警局士林分局文林派出所。記者李隆揆／攝影

違停 公然侮辱

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