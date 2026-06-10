瞬間豪雨環河北路人孔蓋噴飛釀3車爆胎 北市衛工處曝原因將賠償車主

台北市日前瞬間豪雨，造成環河北路一段一處人孔蓋噴飛，路面凹洞造成3輛路過車輛爆胎，幸無人受傷。北市衛工處今指出，因瞬間豪大雨導致大量雨水匯入污水管渠系統，管內之空氣受到擠壓而無法及時宣洩，才造成人孔蓋位移。

北市衛工處指出，有關115年6月7日下午3時38分，台北市大同區環河北路一段發生污水人孔蓋位移事件，獲報後立即派員趕赴現場處理，並緊急調派施工廠商辦理復歸作業，已於當日下午4時45分左右完成人孔蓋復位及相關安全處置，恢復道路正常通行。

衛工處表示，這次事件經初步研判，因瞬間豪大雨導致大量雨水匯入污水管渠系統，造成管內流量驟增，大量水流經由後巷支管匯流至道路主、次幹管後，原存留於管內之空氣受到擠壓而無法及時宣洩，致使人孔內壓力快速升高，在強大氣（水）衝作用下造成人孔蓋位移滑脫。

衛工處指出，事件共造成3輛行經車輛輪胎受損，所幸無人員受傷，針對受損車輛，衛工處將協助辦理後續協調及賠償相關事宜，以維護民眾權益。為避免類似事件發生風險，前天邀請框蓋製造廠商共同研商針對框蓋安全扣件辦理檢討改善，亦將增設通氣設施，適度宣洩管內壓力，以提升污水下水道系統運作安全及維護道路通行安全。

衛工處提醒市民，如發現污水管渠阻塞、污水人孔框蓋設施損壞或其他異常情形，請立即撥打1999市民服務熱線（外縣市請撥02-27208889轉1999），或洽衛工處24小時清疏專線2596-8603、2596-8631通報，並提供詳細地點及聯絡資訊，衛工處將盡速派員處理，以降低對市民生活及交通安全之影響。

北市環河北路人孔蓋因瞬間暴雨噴飛釀3車爆胎，目前人孔蓋已復位。圖／北市衛工處提供