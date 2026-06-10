中國電子煙主機流入 台南查緝隊嘉義破獲發貨中心

海巡署台南查緝隊今天宣布破獲「非法電子煙主機發貨中心」，查獲依托咪酯311公克，逮捕涉案情侶。調查顯示，嫌犯和中國業者勾結，網路下單，台灣發貨，甚至客製化喪屍煙彈。

台南查緝隊今天告訴中央社記者，54歲黃姓男子因殺人案被判處無期徒刑，3年前出獄後，涉嫌從事非法電子煙交易，去年5月在嘉義縣水上鄉被查獲1萬3000多台電子煙主機，依違反菸害防制法送辦。

未料，黃男仍未停手，今年4月9日又被專案小組在嘉義市東區破獲「非法電子煙主機發貨中心」，查扣電子煙主機近4000台、各式煙彈9500多盒、相關組合元件17箱及依托咪酯311公克。

台南查緝隊統計，黃男2次被查獲非法電子煙主機等物總數，研判已是台灣史上最大規模，市值逾新台幣6000萬元。現場被逮的黃男及49歲顏姓女友，唾液快篩全有毒品反應。

黃男供稱，出獄後以依托咪酯製成煙彈，主要是自己和女友吸食。但台南查緝隊懷疑以現場查扣311公克依托咪酯，不可能僅供應2人，黃男可能還客製化喪屍煙彈供售他人。

在非法電子煙主機銷售上，發貨中心採用的是網路下單，後端在中國，接單後再由台灣發貨。電子煙主機外型精美、造型可愛，全是中國製相關產品，更標榜「當日訂貨、隔日送達」，誘使年輕族群購買。全案訊後，依毒品、菸害防制法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

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