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大園婦深夜外出滑倒坐路旁 警消及時伸援助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

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婦人獨自外出購買宵夜，返家途中不慎滑倒受傷。圖：讀者提供

近日連續降雨導致路面積水濕滑，桃園市大園區一名78歲蘇姓婦人日前凌晨0時許獨自外出購買宵夜，返家途中不慎在新生路50巷滑倒受傷，所幸熱心民眾發現後立即報警求助。警方獲報後迅速趕赴現場，並會同救護人員協助檢查傷勢及護送返家，讓老婦在深夜裡感受到滿滿溫暖。

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警消陪同婦人返回住處休息。圖：讀者提供

大園警分局說明，大園派出所警員邱重霖、潘政宇於日前凌晨0時許接獲熱心民眾報案，指稱大園區新生路50巷內有一名婦人跌倒受傷，需要警方協助。員警獲報後立即趕赴現場，並通知救護人員到場協助，警消人員到場時發現蘇婦坐在路旁無法起身，神情略顯痛苦，且見蘇婦年事已高，擔心其傷勢加劇，於是立即上前安撫情緒並檢視傷勢。經了解，蘇婦當晚獨自步行外出購買宵夜返家，因深夜視線不佳，加上連日降雨造成路面濕滑，不慎踏進積水坑洞滑倒，導致腰部挫傷而無法自行起身。

在確認其意識清楚且無重大外傷後，便小心將其攙扶起身，並緩步陪同返回住處休息，員警進一步得知蘇婦平時獨居，僅靠裁縫工作維持日常生活，除關心其身體狀況外，也貼心提醒近期天候不穩，雨後造成路面濕滑，夜間外出應特別注意周遭環境及行走安全，如有需要可請親友陪同，避免發生意外。

對於警方及救護人員於深夜及時伸出援手，蘇婦頻頻表達感謝之意。蘇婦表示，當時跌倒後一度不知所措，幸好有路過民眾協助報警，員警與救護人員又耐心關懷、細心協助，讓濕冷的深夜增添一份溫暖，也深刻感受到警方守護民眾安全的用心。

大園分局表示，近期天候不穩定，雨後導致路面濕滑，提醒民眾外出注意自身安全，尤其高齡長者夜間外出時應注意行走安全，建議穿著防滑鞋具並攜帶照明設備。若遇緊急狀況或需要協助時，可立即撥打110或119尋求協助，警方將持續秉持為民服務精神，守護民眾生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園婦深夜外出滑倒坐路旁 警消及時伸援助返家

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