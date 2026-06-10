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高雄典寶溪出海口現浮屍 七旬翁失蹤12小時成波臣
高雄市楠梓區典寶溪出海口今天上午發現一具男性浮屍，警方查出，死者是昨晚離家失蹤的71歲黃姓男子。黃男家屬昨晚因他外出未歸報警協尋，並表示他曾在家中留下字條便外出失蹤。警方勘查後，排除外力介入，報請橋頭地檢署相驗。
楠梓警分局表示，今天上午8時許接獲報案，指楠梓區援中港附近水面有人落水。警消獲報趕抵現場時，男子已明顯死亡。
警方檢視遺體，未發現明顯外傷，經查證，死者是71歲黃姓男子。據了解，黃男昨晚外出後失聯，家屬因遍尋不著向警方報案協尋，並透露黃男曾在家中留下字條。
警方指出，目前現場勘查未發現有外力介入跡象，相關案情已報請橋頭地檢署檢察官相驗。
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