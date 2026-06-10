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機車追撞垃圾車 男騎士噴進後車斗嚇壞一旁倒垃圾阿伯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市官田區發生<a href='/search/tagging/2/機車騎士' rel='機車騎士' data-rel='/2/141223' class='tag'><strong>機車騎士</strong></a>追撞作業中的<a href='/search/tagging/2/垃圾車' rel='垃圾車' data-rel='/2/145367' class='tag'><strong>垃圾車</strong></a>，騎士噴飛後不偏不倚掉入垃圾車車斗中，幸僅受輕傷。圖 ／翻攝自記者爆料網
台南市官田區發生機車騎士追撞作業中的垃圾車，騎士噴飛後不偏不倚掉入垃圾車車斗中，幸僅受輕傷。圖 ／翻攝自記者爆料網
台南市官田區發生機車騎士追撞作業中的垃圾車，騎士噴飛後不偏不倚掉入垃圾車車斗中，所幸及時爬出身上僅輕微擦挫傷，驚險過程讓正準備倒垃圾的老伯看儍了眼，直呼命大。

這起事件發生在前天傍晚約5時32分，官田區八田路三段一有輛台南市環保局垃圾車正沿線作業，20歲騎士劉男疑未注意前方垃圾車，煞車不及直接追撞，騎士當場連人帶車衝進垃圾車後斗，所幸僅受輕傷，無生命危險，強大撞擊力讓騎士整個人翻入垃圾車後方空間，所幸騎士意識清楚隨後自行從後斗爬出，讓在場要倒垃圾老伯見狀嚇傻。

麻豆警分局說，經查，雙方無酒駕情事，車籍駕籍均正常，男子多處擦挫傷意識清楚，經救護車送往麻豆新樓醫院治療並無大礙，雙方肇事責任目前由警方釐清中。也呼籲駕駛人，行經垃圾車作業區域應減速慢行，務必保持安全車距並注意車前狀況，以策安全。

台南市官田區發生機車騎士追撞作業中的垃圾車，騎士噴飛後不偏不倚掉入垃圾車車斗中，幸僅受輕傷。圖 ／翻攝自記者爆料網
台南市官田區發生機車騎士追撞作業中的垃圾車，騎士噴飛後不偏不倚掉入垃圾車車斗中，幸僅受輕傷。圖 ／翻攝自記者爆料網

台南市官田區發生機車騎士追撞作業中的垃圾車，騎士噴飛後不偏不倚掉入垃圾車車斗中，幸僅受輕傷。圖 ／警方提供
台南市官田區發生機車騎士追撞作業中的垃圾車，騎士噴飛後不偏不倚掉入垃圾車車斗中，幸僅受輕傷。圖 ／警方提供

垃圾車 機車騎士 車禍

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