穿橘紅雨衣仍被撞 高雄行人過馬路遭轎車撞翻

高雄市三民區發生汽車撞斑馬線上的行人，劉姓婦人開車左轉，未注意廖姓男子走行人穿越道過馬路，直接將廖男撞翻，手腳擦挫傷，送醫後已無大礙。廖男當穿橘紅色雨衣，路人將撞擊影像貼網，稱儘管行人「穿得再顯眼，遇到三寶一樣沒用」。

警方表示，事故發生於8日上午7時10分許，50歲劉姓女子駕駛自小客車沿文龍路由東往西行駛，左轉澄清路時，56歲廖姓男子正走於行人穿越道過馬路，不料，劉女仍撞上廖男，致廖男手腳擦挫傷。

據了解，事發當時高雄持續降雨，文龍路號誌轉為綠燈後，車流陸續起步，劉女疑似未注意行人穿越道上已有行人通行，左轉時直接撞上廖男，導致行人倒地，附近民眾見狀立即通報警消到場處理。

警方對劉女酒測，無酒精反應，初步研判，劉女行經行人穿越道時，未停讓正在通行的行人且造成對方受傷，依違反道路交通管理處罰條例發罰單，可處1萬8000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年，另須接受道路安全講習。