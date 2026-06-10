雨夜視線差！休旅車撞上彰化八卦山牌樓翻覆駕駛輕傷

天雨路滑，加上影響行車視線，一輛白色休旅車昨晚撞上八卦山牌樓而翻車，還差點波及一輛機車騎士，駕駛人受擦傷，未就醫，今天影像曝光，十分驚悚。警方檢測駕駛人排除有毒駕、酒駕可能。

警方調查，這輛休旅車駕駛人是昨晚９時15分返家途中，從彰化市東民街欲通過中山路時，因雨勢過大、視線模糊，而自撞八卦山牌樓，導致車輛翻覆。

八卦山牌樓是彰化市的地標建築，迄今迄屹立超過一甲子，牌樓跨越彰化市東民街，共有四支樓柱支撐，曾被認為影響交通，也常發生車禍，有專家學者建議移除，這輛翻車的休旅車就是撞上位在慢車道與快車道間的牌柱而翻車。

不過，因八卦山牌樓具有歷史意義及民眾感情，移除牌樓最後不了了之。縣府在2023年與捐獻的黑松公司合作，耗資435萬元進行整修

這是彰化市昨天第二件疑因天雨路滑，造成車輛打滑的自撞車禍，警方提醒駕駛人，因近日雨勢較大，請注意行車安全。於行車時應保持高度專注、安全距離及降低行車速度。

天雨路滑，加上影響行車視線，一輛白色休旅車昨晚撞上八卦山牌樓而翻車，還差點波及一輛機車騎士。圖／警方提供

天雨路滑，加上影響行車視線，一輛白色休旅車昨晚撞上八卦山牌樓而翻車，還差點波及一輛機車騎士。圖／警方提供

天雨路滑，加上影響行車視線，一輛白色休旅車昨晚撞上八卦山牌樓而翻車，還差點波及一輛機車騎士。圖／警方提供