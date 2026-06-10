影／36歲工程師疑情緒失控大鬧商場 徒手搗毀3專櫃商品警帶回保護管束

苗栗縣頭份市尚順育樂世界昨晚傳出衝突事件，36歲陳姓男子疑似在尚順星巴克旁的商品專櫃「鬧事」，造成陳男和黃姓員工2人受傷送醫，警方今天說明狀況指出，陳男是一名工程師，昨晚疑因情緒失控，徒手破壞3間專櫃的商品和貨架，目前店家與受傷的黃姓員工都暫不提出毀損及傷害告訴。

頭份警分局指出，頭份派出所昨晚7點多接獲報案，稱頭份市育樂街有一名男子情緒失控，推倒貨架及商品，警方立即派員趕赴現場，員警到場時發現現場商品散落，涉案的陳姓男子已被現場人員控制。警方考量陳男情緒激動且行為失序，為避免他再次發生危害自身或他人安全行為，依警察職權行使法實施保護管束，並帶回派出所安置。

警方說，陳男是步行進入商場，3處商品遭破壞的店家都表示暫不出提出相關告訴，損失金額不清楚，店家皆表示暫不出相關告訴也不追究， 陳男身上沒有毒品，也沒有精神病史，但最近幾日出現幻聽。

手部受傷的53歲黃姓員工當時在現場協助壓制陳男，過程中手腕碰觸到陳男牙齒，不慎受傷，並非遭陳男咬傷。陳男昨晚疑似精神狀態不佳，在家屬陪同下由警方協助送醫。

頭份警分局長郭譯隆表示，警察執行保護管束措施是以維護當事人及社會大眾安全為首要考量，若民眾發現身邊親友有情緒失控、精神狀況異常等情況，應及早尋求醫療協助，共同建立完善的社會安全防護網，避免憾事發生。

苗栗縣頭份市尚順育樂世界昨晚傳出衝突事件，36歲陳姓男子疑似在尚順星巴克旁「鬧事」推倒貨架、商品，陳男和受傷的黃姓員工兩人送醫。圖／警方提供

苗栗縣頭份市尚順育樂世界昨晚傳出衝突事件，36歲陳姓男子疑似在尚順星巴克旁「鬧事」推倒貨架、商品，陳男和受傷的黃姓員工兩人送醫。圖／警方提供

苗栗縣頭份市尚順育樂世界昨晚傳出衝突事件，36歲陳姓男子疑似在尚順星巴克旁「鬧事」推倒貨架、商品，陳男和受傷的黃姓員工兩人送醫。圖／警方提供