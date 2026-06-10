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台南仁德倉庫暗夜全面燃燒 消防隊員熬夜6小時灌救累癱
台南市仁德區一處倉庫昨深夜傳出火警，現場大量濃煙竄出，現場堆放大量塑膠粒成品全面燃燒，火勢延燒逾6小時撲滅，幸無人受困。
台南市消防局119勤務中心是昨深夜11時56分獲報，仁德區中洲一街103巷的海屏企業公司不明原因冒出火光，現場道路狹宅，率先趕往的文賢消防分隊隊員途中發現濃煙火舌不斷竄出，消防局獲報增援，陸續調派各式消防車25輛55名消防隊員投入灌救。
初步清查，現場為倉庫當時無人，內部堆放大量塑膠粒成品，幸四周圍為農田，燃燒面積約85平方公尺，消防局也調派重機具進場，幸火勢在今凌晨1時22分控制，6時16分全部撲滅，不過打火兄弟熬夜與惡火搏鬥，個個累癱，經持續搜索確認無人受困，讓眾人鬆了一口氣。
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