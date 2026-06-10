煮飯時右手遭燙傷 小拇指腫成「緊箍咒」消防助脫戒

屏東縣消防局新園消防分隊近日接獲民眾求助，在家烹煮時燙傷右手，燒燙傷後手指迅速腫脹，小拇指的戒指卡住無法取下，擔心影響血液循環，向分隊求助，評估傷勢後，先以冷食鹽水沖洗降溫，再慢慢將戒指切割協助拖脫戒。

新園消防分隊指出，該民眾到分隊時右手已有燒燙傷及脫皮，小拇指因腫脹導致戒指緊緊卡住，無法取下。消防人員評估傷勢，先以冷食鹽水持續沖洗患部降溫，減少燒燙傷持續造成組織損傷。

之後，消防人員用專業戒指切割器材，小心磨出戒指開口後，再利用斜口鉗逐步將戒指撐開，成功協助民眾脫除戒指，並再次檢視患部狀況，以無菌敷料包紮處置，並說明燒燙傷後續照護注意，建議速到醫院接受治療及傷口評估，以降低感染及其他併發症風險。

消防局提醒，若戒指長時間卡在腫脹手指上，可能壓迫血管與神經，影響末梢血液循環，嚴重時甚至可能造成組織壞死。

消防局提醒，民眾若發生燒燙傷，應把握「沖、脫、泡、蓋、送」原則進行初步處理；若因腫脹導致戒指、手環等飾品無法取下，切勿強行拉扯，以免二次傷害，應盡速向消防單位求助或就醫處理，確保自身安全與健康。

屏東縣消防局新園消防分隊近日接獲民眾求助，在家烹煮時燙傷右手，燒燙傷後手指迅速腫脹，小拇指的戒指卡住無法取下，向分隊求助。圖／消防局提供

屏東縣消防局新園消防分隊近日接獲民眾求助，在家烹煮時燙傷右手，燒燙傷後手指迅速腫脹，小拇指的戒指卡住無法取下，向分隊求助。圖／消防局提供