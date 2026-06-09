影／苗栗頭份尚順廣場晚間驚傳「鬧事」衝突意外 2人送醫

苗栗縣頭份市尚順廣場晚間8點左右傳出衝突事件，36歲陳姓男子疑似在尚順購物中心星巴克旁「鬧事」，53歲黃姓員工上前制止時雙方疑似發生拉扯，導致黃男手部出現撕裂傷，消防局接獲報案趕到將黃姓傷者送醫，頭份警方將陳男帶回派出所後，不料陳男出現胃痛及肛門痛的情形，也由救護車送醫，衝突事件待調查釐清。

這起疑似衝突事件影片經人PO上社群平台，畫面顯示多名員警到場，購物中心部分貨架倒地，商品散落地面，網友炸鍋，議論紛紛。

苗栗縣消防局表示，晚間8點4分接獲通報，派遣救護車趕到將受傷的黃姓員工送往為恭醫院，當時疑似「鬧事」的陳男已被警方帶走；不料晚間8點22分又接獲派出所通報，陳男出現胃痛、肛門痛，頭份消防分隊再次派遣救護車，將陳男也送往為恭醫院診療。

警方初步調查，陳姓男子在衝突事件中並未使用刀械，雙方疑似發生拉扯，案情有待進一步查證釐清。