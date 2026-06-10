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馬太鞍溪工地主任求生意志驚人 載浮載沉9公里

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮鄧姓工地主任前天在馬太鞍溪遭暴漲溪水連人帶車沖走，憑藉驚人求生意志，在滾滾泥流中載浮載沉約九公里，體力耗盡頭枕在木頭上臥躺在沙洲，好在水勢稍退，他不斷呼喊求救，被附近工人聽見通報，經消防與部落青年冒險涉溪救援，成功撿回一命。堅韌求生意志也讓參與救援人員直呼「太強了」。

參與救援的萬榮鄉太魯閣族青年林志軍表示，馬太鞍溪下游、阿陶莫部落附近，有工人返回工寮取物時，聽見微弱的「救命」呼救聲，緊急通報消防局，現場也有人協助安撫鄧男情緒。

消防人員利用無人機搭載熱顯像儀搜尋，發現鄧男受困在離岸逾兩百公尺的沙洲上，四名萬榮鄉太魯閣族青年率先挺進救援，在泥濘溪床中舉步維艱，「走一步至少花一分鐘」。林志軍說，救援現場環境極度惡劣，從岸邊抵達受困地點須經三段路程，先是約一五○公尺深泥濘河床，再穿越約卅公尺急流水域，最後還要跨越卅至五十公尺幾乎寸步難行的泥沼區。

眾人歷經近半小時才抵達，救援人員發現鄧男頭枕漂流木、半身泡在泥濘中，體力早已耗盡，連舉手致意都做不到，無力自行移動，由於周邊泥層鬆軟，連呼吸都會讓身體緩慢下陷，若沒有硬物支撐，後果恐怕不堪設想。

隨後消防人員再增派四至五人攜帶背板、繩索等裝備加入救援，先將鄧男固定於背板上，徒手拖行一段距離，再利用繩索逐步將人運送至溪流邊，最後改以救生艇渡溪，再由岸上人員接力拖拉、搬運。

林志軍表示，整個救援過程無法一步到位，只能依地形逐段推進，所有人幾乎筋疲力盡，從實際下河救援到成功將人運回岸上，前後耗費超過三小時。

馬太鞍溪 太魯閣族 花蓮

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