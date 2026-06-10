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奇蹟生還 馬太鞍溪失蹤工地主任獲救

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

鄧姓工地負責人前天在<a href='/search/tagging/2/馬太鞍溪' rel='馬太鞍溪' data-rel='/2/242028' class='tag'><strong>馬太鞍溪</strong></a>撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，昨日被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索，將人救出送醫。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
鄧姓工地負責人前天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，昨日被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索，將人救出送醫。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

花蓮六十歲鄧姓工地主任前天協助撤離施工機具時，疑因馬太鞍溪水暴漲，連人帶車被洪流沖走，失聯近十六小時。警消當晚接獲民眾通報，在距離馬太鞍溪便橋約六公里、阿陶莫部落附近沙洲聽見呼救聲，搜尋發現鄧男受困河道上，昨凌晨才成功救出送醫治療，其頭部疑因撞擊造成輕微腦出血，正住院觀察中。

馬太鞍溪去年因堰塞湖潰決釀災，林保署花蓮分署持續於下游治理分界處辦理防砂壩工程，因中央氣象署連日對花蓮山區發布豪雨特報，營造公司已暫停施工，不過工程人員擔憂連續降雨可能造成溪水上漲、淹沒機具，前天上午由鄧姓工地主任駕駛吉普車，載送二名怪手司機進入工區，準備將挖土機移往九河分署萬榮堤防一帶停放。

沒想到中午過後，豪雨來襲，馬太鞍溪水位迅速攀升，鄧男駕車跟隨怪手返程時，沒想到溪水突然暴漲，大量泥流自上游奔瀉而下，他僅來得及透過無線電喊出一句「救我」，隨即連人帶車遭洪水吞噬。搜救人員抵達現場後，發現鄧男駕駛的吉普車在溪上漂流，待水位略降後，救援人員進入河道搜索，然而車內空無一人，鄧男的二支手機留在車內，已經關機。

原本外界憂心鄧男恐已遭溪水沖往下游，不過前晚有民眾報案，指在阿陶莫部落末端附近的馬太鞍溪沙洲聽見呼救聲，警消漏夜出動搜尋，利用熱顯像儀及無人機沿岸搜索，直到深夜再度出動搭載熱顯像設備的無人機，擴大搜索上、下游河段，果然在河道中央發現鄧男。

消防局光復分隊長葛偉治表示，救難人員冒險利用船艇及繩索接近，確認鄧男意識清楚，但體力虛弱。眾人接力救援，昨天凌晨四時卅九分救出。林保署花蓮分署長黃群策表示，初步研判鄧男遭洪水沖走後，可能被河道中石塊等硬物阻擋而未持續漂流，才得以保住性命。

花蓮慈濟醫院急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒表示，鄧男送抵醫院時全身布滿擦挫傷，身上都是泥沙與汙水，有輕微失溫情形，經治療後已恢復正常。但腦部疑似受到撞擊，有輕微腦出血現象，已安排住院觀察。

馬太鞍溪 林保署 堰塞湖

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