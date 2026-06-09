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高雄網紅女師「問樓高」送醫爆不當約束 教育局急澄清：今已出院

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄一名網紅女教師疑不堪校事會議壓力，日前在網路發文詢問「學校最高的建築樓層？」經通報送醫治療後，卻爆出該師遭不當約束；教育局對此澄清，送醫過程女師及家屬均「知情並同意」，且未曾有過保護約束處置，今醫師評估無住院必要後已出院。

據了解，這名教師涉入校事會議，主因起於2024年班上2名學生發生衝突，她認定當中一名學生未吐實，處罰學生罰站，一連罰站多天，卻未通知家長，事後家長得知氣炸，檢舉孩子遭師霸凌，要求學校給交代，女師認為學務處失職未通知家長，學務處則指女師是該班導師，不該卸責。

為追查「罰站羅生門」，校方啟動校事會議，其中霸凌控訴未成立，但教學不力的部分成立，須接受後續3個月輔導，以及考核會評估，前後歷時約1年半，讓她身心俱疲。

巧合是，同年推動「班班有鮮奶」，女師在臉書直指政策配套不足，後來行政院宣布停辦，學校隨即進入密集校事會議調查程序，她多次對外自曝遭秋後算帳；今年2月起，申請留職停薪，未再進校園教學。

因舊案已完成輔導評估，校方準備報教育局核備結案解除列管，未料又因新案將於6月3日展開新一波校事會議，女師疑似情緒崩潰，2日傳送返校輕生訊息，校方緊急取消原訂調查會議。

女師情緒仍未平復，4日早上發文詢問「學校最高的建築樓層？是4樓，還是5樓？」貼文曝光後，警方會同消防局、救護車火速趕往學校，發現女師不在校，虛驚一場，衛生局接獲通報後，當天下午趕赴家中勸說女師住院治療。

事後爆出女師被不當約束疑遭「強制」送醫，教師團體也表態聲援，校事會議已對第一線教師造成沉重心理負擔，籲檢討制度外，並要求釐清醫療處置是否合法合規，相關話題迅速在網路延燒。

教育局今晚澄清，該師近2年來多次主動揭露疑有「自殺意念」，經依自殺防治法通報後，因屢次拒絕衛生局社區心衛中心電話關懷聯繫，為積極採取有效保護措施，在老師和家屬同意下，由專業醫療團隊協助就醫，今醫師評估後已出院。

衛生局強調，有關個案醫療處置，均由專業醫療團隊依法律規定及專業判斷辦理，考量身心狀況，經評估協助安排護送接受照護，就醫及住院過程均經個案同意，並已向家屬說明，個案自護送就醫至今天出院的過程，皆未曾有保護約束處置，否認強制作為。

此外，當事學校校長也駁斥女師遭記過說法，強調自己擔任校長15年來，從未對任何教師記過處分，相關考核及獎懲均有紀錄可供檢視，女師在臉書上所陳述內容，皆與事實不符。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

高市教育局日前召開校園親師生溝通調處機制研商會議，邀高雄市教師職業工會、教師產業工會兩大教師團體代表與校長協會共商校事會議改革，保障教師權益。圖／高雄市教育局提供
高市教育局日前召開校園親師生溝通調處機制研商會議，邀高雄市教師職業工會、教師產業工會兩大教師團體代表與校長協會共商校事會議改革，保障教師權益。圖／高雄市教育局提供

網紅 教育局 高雄 霸凌

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