北捷性平案激增！議員揭累犯多達44人籲拒載 蔣萬安允研議

近年來北捷發生性騷擾、偷拍等性平案量逐年上升，議員苗博雅今在市政總質詢指出，警察局統計捷運系統內的性騷擾及偷拍案量，3年來從87件增加到144件，然而北捷所掌握件數卻不到警察局5分之1，質疑未作橫向聯繫，更與北捷總經理黃清信為此爆發口角，苗要求因找出攀升原因並拒載加害人。市長蔣萬安允諾研議。

苗博雅指出，根據捷運局所提出的數據，雙北捷運系統的性騷擾、偷拍等性平案量在蔣萬安上任後持續減少，從2023年的81件下降至去年23件，但今年截至5月卻已達57件，是去年一整年的2倍以上，然後警察局數據卻顯示，蔣萬安上任以來台北市內捷運站的性平案量節節高升，從2023年的87件激增到去年144件，發生熱點前5名依序是台北車站、忠孝復興站、松江南京站、大安站及中山站。

苗博雅說，北捷統計雙北站點性平案量逐年下降，警察局數字卻持續上升，且落差越來越大，顯示可能有案子被吃掉，而北捷仍在狀況外。不過北捷總經理黃清信隨即反駁，員工只要收到旅客反映就一定會通報，有可能直接報案而沒有通報北捷，數字才會不一樣，沒有吃案的必要。

苗博雅質疑，北捷與警察局橫向溝通有問題，甚至是北捷覺得不需要知道發生在自己轄管場域的性平案件，因此沒有建立橫向聯繫。黃清信當場反嗆，「議員不要扭曲我的意思。」苗博雅不滿表示，「我也沒有說你吃案啊，你也不要扭曲我的意思」雙方一度激辯，甚至時間暫停，場面火爆。

苗博雅說，他進一步比對警察局資料發現，10年內有44人反覆在捷運系統內犯案，其中一人是10次累犯且涉及兒少性剝削，另一人一年內犯案5次，還有一人犯案時間橫跨9年，以及一人在3個月內累犯3次。蔣萬安表示，會去了解細節，檢視什麼原因發生這麼多性平事件，也許是因為民眾對於相關議題的意識提高了，針對累犯部分也會來研究相關機制，會來研究並建立機制追蹤累犯狀況。

苗建議，可依據北捷既有規範，直接拒絕運送這些犯罪行為人，不要讓捷運系統成為性平事件加害人的狩獵場。蔣萬安說，會來謹慎研議能否以現有規範拒絕運送，避免衍生後續爭議。