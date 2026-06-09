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印尼籍移工陳屍北投砂石場土堆積水 警通報勞檢將相驗釐清
達姓印尼籍男子今午被發現陳屍台北市大度路某砂石場一處水坑內，救護人員到場時他已明顯死亡，警方介入初步排除外力因素，將通報勞檢並報請檢方相驗釐清案情。
警方調查，北投區承德路七段某砂石場今天接近中午12時通報，一名外籍移工倒臥水坑，救護人員到場後，發現該名移工已明顯死亡。
員警介入後發現，死者36歲達姓男子倒臥處在砂石場內一處土堆中，平時應無積水，連日大雨形成水坑，但水深並不深；相關監視器畫面可見，案發前應無其他人員接近死者，但死者身體恰好被機具擋住，未直接記錄下案發過程。
現場人員表示，案發時眾人工作到一半，就有人發現達男倒臥水坑內，立即撥打119求助，死者事前未出現異狀。
警方表示，全案初步排除外力因素，已通知勞工局派員檢查，將報請檢察官相驗調查，以釐清案情。
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