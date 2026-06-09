快訊

115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

國3苑裡路段半聯結車輪胎脫落 彈砸2車釀3傷

中央社／ 苗栗縣9日電

一輛營業半聯結車今天行經國道3號南下苗栗縣苑裡路段，其中1組輪胎突然脫落，撞擊後方自小客車後又彈飛至對向車道，砸中另一輛小客貨車，事故造成3人受傷，其中1人重傷昏迷。

國道公路警察局第2大隊指出，這起事故發生在上午10時許，由蔡姓男子（29歲）駕駛的營業半聯結車於國道3號南下152.7公里苑裡路段，不明原因輪胎脫落，先後擊中2部車輛而肇事。

警方初步調查，半聯結車其中1組輪胎於行進間脫落，先撞擊後方李姓男子（53歲）駕駛的自小客車，隨即又彈飛至對向北上車道，砸中洪姓男子（52歲）駕駛的租賃小客貨車，兩部受害車輛引擎蓋、擋風玻璃、鈑金嚴重損毀，並造成3人受傷送醫。

傷者包括李男車內乘客夏姓男子頭部擦挫傷，送通霄光田醫院診治；另外，洪姓駕駛頭部重創，當場意識昏迷，經苗栗縣消防局苑裡分隊救護人員緊急處置送往苑裡李綜合醫院開刀後，轉加護病房觀察，同車的洪姓副駕駛（32歲）也有多處擦挫傷，意識清楚。

警方說，現場除李男酒測值為0外，其餘蔡姓、洪姓駕駛酒測值均待測。事故發生後已聯繫蔡男到案說明。

國道公路警察局第2大隊提醒，車輛應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，行駛途中如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，依道路交通管理處罰條例第30-1條規定，處駕駛人新台幣1000元至6000元罰鍰，因而致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

國道3號苗栗縣苑裡路段9日發生營業半聯結車輪胎脫落砸車事故，造成3人受傷送醫，受害車輛擋風玻璃、鈑金嚴重損毀。（警方提供）中央社
國道3號苗栗縣苑裡路段9日發生營業半聯結車輪胎脫落砸車事故，造成3人受傷送醫，受害車輛擋風玻璃、鈑金嚴重損毀。（警方提供）中央社

國道 車道 輪胎

延伸閱讀

包車遊合歡山翻車16傷 司機無照

快改道！國3北上鶯歌路段嚴重連環撞車禍 車流回堵到國2逾5公里

2歲女兒車禍亡 傷心爸的交通救贖

新竹便當店氣爆釀2死 「瓦斯未達列管、無強制保險」恐引發求償爭議

相關新聞

北捷性平案激增 議員揭累犯多達44人籲拒載 蔣萬安允研議

近年來北捷發生性騷擾、偷拍等性平案量逐年上升，議員苗博雅今在市政總質詢指出，警察局統計捷運系統內的性騷擾及偷拍案量，3年來從87件增加到144件，然而北捷所掌握件數卻不到警察局5分之1，質疑未作橫向聯繫，更與北捷總經理黃清信為此爆發口角，苗要求因找出攀升原因並拒載加害人。市長蔣萬安允諾研議。

印尼籍移工陳屍北投砂石場土堆積水　警通報勞檢將相驗釐清

達姓印尼籍男子今午被發現陳屍台北市大度路某砂石場一處水坑內，救護人員到場時他已明顯死亡，警方介入初步排除外力因素，將通報勞檢並報請檢方相驗釐清案情。

影／一夕痛失雙親 新竹氣爆死者子女重返傷心地招魂 場面哀戚

新竹市東區高翠路一家新開幕連鎖便當店今天凌晨發生嚴重氣爆，強大爆炸威力震垮隔壁麵包店牆面，造成睡在二樓的65歲吳姓男子及58歲張姓妻子遭倒塌磚牆重壓，送醫搶救後仍宣告不治。死者子女一夕之間痛失雙親，今天下午在完成相驗後重返事發地進行招魂儀式，神情哀戚，場面令人鼻酸。

南鯤鯓代天府民眾倒地失去呼吸心跳 南消119線上指導心肺復甦救命

台南市北門區南鯤鯓代天府前天上午發生一件民眾突然倒地、失去意識案件，消防局獲報後，以線上指導現場熱心民眾實施心肺復甦術，最終成功讓失去呼吸心跳的OHCA患者在到院前恢復自發性呼吸，展現「派遣員線上指導心肺復甦術」（DA-CPR）在緊急救護中的價值。

三峽竹崙路巨石崩落阻通行 通往熊空路段搶修時間未定

受連日大雨影響，新北市三峽區竹崙路通往熊空路段今發生大規模落石坍方，大量岩塊自邊坡崩落，占據道路，影響通行安全。由於落石體積龐大，現場已出動機具進行破碎及清除作業，相關單位正全力搶修中。

影／雨天路滑釀禍！彰化貨車失控旋轉180度撞進店家

天雨路滑，彰化市金馬路今天上午發生一輛貨車，為閃避車輛，打滑失控轉了180度，自撞路邊店家圍牆，幸好未有人員受傷，但造成店家鐵捲門、餐車、圍牆毀損，肇事原因由警方調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。