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南鯤鯓代天府民眾倒地無呼吸心跳 南消119線上指導心肺復甦救命

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市北門區南鯤鯓代天府前天上午發生一件民眾突然倒地、失去意識案件，消防局獲報後，以線上指導現場熱心民眾實施心肺復甦術，最終成功讓失去呼吸心跳的OHCA患者在到院前恢復自發性呼吸，展現「派遣員線上指導心肺復甦術」（DA-CPR）在緊急救護中的價值。

台南市消防局統計，去年度共有31名患者因DA-CPR成功於到院前恢復生命徵象；今年截至3月底，已有8人在DA-CPR的協助下成功恢復生命徵象。民眾報案時若能清楚提供關鍵資訊，並配合119執勤人員進行DA-CPR，將有助於提升急救成功率，為患者爭取寶貴生機。

消防局表示，報案內容的完整與明確，將直接影響派遣判斷與人力調度；民眾報案時，可先清楚說明是需要消防車或救護車，簡要敘述事故或傷病情形，並提供詳細且正確的事故地點，以利救災救護人員即時判斷案件類型，備妥相關救護裝備，迅速趕赴現場。

若屬緊急救護案件，民眾應優先向119執勤人員說明患者狀況及現場情形；當患者出現疑似OHCA（到院前心肺功能停止）情形時，執勤人員將立即啟動DA-CPR，透過電話一步步引導民眾施行CPR，依現場狀況提供即時指引，進行必要急救措施。

市長黃偉哲表示，台南市急救成功率逐年提升，從108年度的27.5%提高至114年度的35.28%，成功挽救更多寶貴生命，展現台南市緊急醫療救護體系持續精進。

消防局長楊宗林表示，清楚且完整的報案資訊，加上DA-CPR的執行，能讓救護人員提前準備最適當的裝備與人力配置，並在抵達現場後立即提供最適切的緊急救護處置，進一步提升患者存活機會。

台南市北門區南鯤鯓代天府前天上午發生一件民眾突然倒地、失去意識案件，119執勤人員以線上指導現場熱心民眾實施心肺復甦術，救回患者一命。記者袁志豪／翻攝
台南市北門區南鯤鯓代天府前天上午發生一件民眾突然倒地、失去意識案件，119執勤人員以線上指導現場熱心民眾實施心肺復甦術，救回患者一命。記者袁志豪／翻攝

台南市北門區南鯤鯓代天府前天上午發生一件民眾突然倒地、失去意識案件，119執勤人員以線上指導現場熱心民眾實施心肺復甦術，救回患者一命。記者袁志豪／翻攝
台南市北門區南鯤鯓代天府前天上午發生一件民眾突然倒地、失去意識案件，119執勤人員以線上指導現場熱心民眾實施心肺復甦術，救回患者一命。記者袁志豪／翻攝

台南 患者 消防員

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