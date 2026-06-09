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影／餿水沿路噴！宜蘭貨車掉廚餘桶「油脂濺住家」 民眾洗到崩潰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

廚餘桶沿路掉落，油膩餿水灑滿地，民眾直呼「有夠臭」。宜蘭有貨車司機行經二結市區，因後方車斗的擋板沒關，行駛晃動造成廚餘桶掉落，沿街噴灑還濺入住家，惡臭讓民眾超崩潰，苦了村長與民眾動手清掃。縣環保局今天表示，若有人舉證屬實，可依違反廢棄物清理法開罰最高6000元。

這起惡臭意外發生在昨天中午，一輛滿載廚餘餿水桶的貨車在行經宜蘭縣二結郵局對面時，疑似因司機疏忽，後車斗的擋板沒有關閉，隨著車身一路往前行駛晃動，後方好幾個沉重的廚餘桶失去平衡、滾落路面，大量夾雜著剩菜剩肉的油膩餿水瞬間傾瀉而出，灑滿整條馬路，散發強烈惡臭。

居民無奈表示，事發地點鄰近中央廚房，該輛貨車應該是負責載運中央廚房的廚餘，翻覆時「那個味道真的非常有夠臭」，讓人想吐，讓周邊住家直呼崩潰。

由於餿水混合著大量油脂，路面變得濕滑，就怕路過的機車騎士不慎打滑摔車，二結村長陳長泉與附近居民見狀，立刻發揮互助精神，頂著濃烈惡臭與油膩，合力花一個多小時，總算把現場清理乾淨，恢復道路安全。

宜蘭縣環保局表示，類似案件若經民眾報案且稽查屬實，將可依照廢棄物清理法規定，處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，提醒貨車駕駛人上路前務必檢查車斗隨附物品是否綑綁牢固，以免損了荷包又苦了鄰里。

廚餘桶沿路掉落，油膩餿水灑滿地，民眾直呼「有夠臭」。圖／村長提供
廚餘桶沿路掉落，油膩餿水灑滿地，民眾直呼「有夠臭」。圖／村長提供

廚餘桶沿路掉落，油膩餿水灑滿地，民眾直呼「有夠臭」。圖／村長提供
廚餘桶沿路掉落，油膩餿水灑滿地，民眾直呼「有夠臭」。圖／村長提供

貨車後方車斗的擋板沒關，行駛晃動造成廚餘桶掉落，沿街噴灑還濺入住家，惡臭讓民眾超崩潰。圖／民眾提供
貨車後方車斗的擋板沒關，行駛晃動造成廚餘桶掉落，沿街噴灑還濺入住家，惡臭讓民眾超崩潰。圖／民眾提供

貨車後方車斗的擋板沒關，行駛晃動造成廚餘桶掉落，沿街噴灑還濺入住家，惡臭讓民眾超崩潰。圖／民眾提供
貨車後方車斗的擋板沒關，行駛晃動造成廚餘桶掉落，沿街噴灑還濺入住家，惡臭讓民眾超崩潰。圖／民眾提供

貨車後方車斗的擋板沒關，行駛晃動造成廚餘桶掉落，沿街噴灑還濺入住家，惡臭讓民眾超崩潰。圖／民眾提供
貨車後方車斗的擋板沒關，行駛晃動造成廚餘桶掉落，沿街噴灑還濺入住家，惡臭讓民眾超崩潰。圖／民眾提供

宜蘭 廚餘 環保局

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