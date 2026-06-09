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桃園治安滿意度提升幅度6都最高 張善政表揚警政楷模、協勤民力

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市刑事警察大隊偵查員吳婕寧表現尤為突出，於114年間憑藉精湛的偵查技巧，屢次破獲重大電信詐欺案、成功瓦解多個詐欺集團，在眾多優秀人才中脫穎而出。圖：市府提供

桃園市長張善政今（9）日上午於市府大禮堂，出席「115年警察節慶祝大會」。張善政表示，6月15日為一年一度的警察節，市府特於節日前夕舉辦表揚活動，肯定第一線警察人員與民力夥伴的辛勞付出，並代表全體市民致上最誠摯的感謝。市府將持續扮演警察人員及民力最堅實的後盾，共同提升桃園治安水準與居住品質。

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桃園市長張善政出席「115年警察節慶祝大會」。圖：市府提供

張善政指出，警察人員日常執行各項勤務、維護社會秩序，工作繁重，市府對此高度重視，積極推動警政基礎建設與執勤環境改善。近年來，桃園多處派出所已陸續完成重建或動工改建，警犬隊辦公廳舍亦於今（115）年6月1日正式動工；此外，市府持續汰換並添購警用汽機車，期望藉由更完善的空間設施與執勤裝備，提升警察人員執勤效率，全面強化打擊犯罪能量。

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此次大會共表揚48位警政楷模、6位資深績優警察獎章代表，以及19位績優協勤民力。圖：市府提供

張善政提到，面對犯罪型態日趨科技化、手法快速演變的挑戰，市府積極引進智慧科技輔助警政工作，持續充實建設中心相關設備。桃園去年以關懷青少年為核心的科技治理模式，榮獲2025首爾智慧城市獎銀獎肯定，正是桃市推動智慧警政、守護市民安全的具體成果。

張善政亦特別感謝民力大隊長期投入社區治安、災害協勤及志工服務，民力夥伴是守護桃園治安最可靠的支持力量。近期民調顯示桃園警政治安滿意度在六都中提升幅度最高，這份榮耀歸功於全體警察人員與民力夥伴的共同付出。

警察局表示，此次大會共表揚48位警政楷模、6位資深績優警察獎章代表，以及19位績優協勤民力，充分肯定桃市警員在打擊犯罪工作上的卓越貢獻。其中，刑事警察大隊偵查員吳婕寧表現尤為突出，於114年間憑藉精湛的偵查技巧，屢次破獲重大電信詐欺案、成功瓦解多個詐欺集團，在眾多優秀人才中脫穎而出，榮獲「第62屆全國模範警察」殊榮，並受邀赴內政部警政署接受表揚。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園治安滿意度提升幅度6都最高 張善政表揚警政楷模、協勤民力

張善政 警察 桃園

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