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3.15億元新建彰化縣刑警大樓 將建置最先進「科技犯罪偵查機房」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

為提升警政辦公環境並強化科技辦案量能，彰化縣政府斥資3.15億元，在縣府旁建築基地興建上5層、地下1層的「彰化縣警察局綜合行政大樓」，預定2028年7月完工，主要提供刑事警察大隊使用，並建置最先進的「科技犯罪偵查機房」，以因應日益翻新的犯罪手法。

彰化縣警察局興建超過30年，面對治安環境變化與組織編制擴大，已無法因應需求，因此另規畫興建「彰化縣警察局綜合行政大樓」， 此處約600坪基地原是警察舊宿舍用地，荒廢多年拆除改作臨時停車場，經縣府爭取國有財產署撥用。縣府原預定2023年年底動工，後來變更設計，加上原物料上漲等因素，最近才完成工程發包作業，將由縣府工務處負責工程相關事宜。

縣警局綜合行政大樓今天舉辦動土儀式，由縣長王惠美主持，強調縣府以實際行動支持警政工作，保障警察相關福利，讓警察同仁無後顧之憂投入維護治安、保護民眾及為民服務的工作，引領彰化成為更安全、更幸福的宜居城市。

王惠美表示，此一大樓未來將提供警察局刑事單位使用，針對日益翻新的犯罪手法，建置最先進的「科技犯罪偵查機房」，強化追蹤虛擬貨幣金流的能力，提升手機鑑識、資通訊設備解密及網路線上平台進行大數據資料分析等技術。相信未來偵辦詐欺、洗錢等科技犯罪將發揮卓越成效，透過嶄新的科技力量與充沛的偵查能量，全面保障縣民的生命財產安全。

王惠美指出，彰化縣政府為改善警察人員的工作環境，提升服務品質，近年來積極辦理警察廳舍改建，目前規劃林厝、馬鳴、朝興、內安、竹塘、芳苑、洪堀、溪湖及大村等9個分駐（派出）所廳舍工程，都已進入設計階段，讓第一線同仁無後顧之憂，全心投入治安維護工作。

彰化縣政府今天舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」新建工程動土儀式，將興建上5層、地下1層，預定2028年7月完工。圖／縣府提供
彰化縣政府今天舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」新建工程動土儀式，將興建上5層、地下1層，預定2028年7月完工。圖／縣府提供

彰化縣政府今天舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」新建工程動土儀式，將興建上5層、地下1層，預定2028年7月完工。圖／縣府提供
彰化縣政府今天舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」新建工程動土儀式，將興建上5層、地下1層，預定2028年7月完工。圖／縣府提供

彰化縣政府今天舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」新建工程動土儀式，將興建上5層、地下1層，預定2028年7月完工。圖／縣府提供
彰化縣政府今天舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」新建工程動土儀式，將興建上5層、地下1層，預定2028年7月完工。圖／縣府提供

彰化縣政府今天舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」新建工程動土儀式，將興建上5層、地下1層，預定2028年7月完工。圖／縣府提供
彰化縣政府今天舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」新建工程動土儀式，將興建上5層、地下1層，預定2028年7月完工。圖／縣府提供

警察 彰化 彰化縣

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