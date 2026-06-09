基隆山坡樹木傾倒壓到高壓電線 台電暫時停電再進場移除樹木

基隆市中和路旁的山坡，今天有樹木受風雨影響傾倒，壓在台電的電線上。台電接獲通報派員前往查看，將暫時性停電，以利移除樹木，防範造成更大的危害。

基隆市議員施偉政說，上午接獲民眾告知，中和路170號前方的山坡，有樹木傾倒後，碰觸到電線，擔心發生危險。他和中山區中和里長蘇彩雪、和慶里長陳嘉和，都協助聯繫台電和市府，設法善後。

施偉政說，台電人員到場勘查後，認為現場有4條電線會受影響，為確保搶修作業安全及避免發生意外事故，會針對周邊區域實施預防性停電措施，等移除樹木後再恢復供電。

施偉政也提醒附近住戶及用路人，行經當地要配合現場管制措施，避免靠近施工區域，維護安全。近日受降雨影響，樹木倒塌事件增加，民眾如發現可立即通報相關單位處理，共同維護社區公共安全。

基隆市中和路旁的山坡今天有樹木傾倒，壓在台電的電線上。台電接獲通報派員前往查看，將暫時性停電再移除樹木，防範造成更大的危害。圖／基隆市議員施偉政提供

基隆市中和路旁的山坡今天有樹木傾倒，壓在台電的電線上。台電接獲通報派員前往查看，將暫時性停電再移除樹木，防範造成更大的危害。圖／基隆市議員施偉政提供