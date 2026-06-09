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影／宜蘭男喝茫逆向掃撞7機車肇逃 酒測高達0.9進警局竟直接睡死

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市區今天發生一起誇張的酒駕肇逃，28歲張姓男子凌晨酒後開車，行經復興路與文化路口時突然失控逆向，連環撞停放在路邊的7輛機車後逃逸，現場機殼等零件四散，巨大撞擊聲嚇醒熟睡居民。警方火速循線逮人，張男被帶到警局時走路不穩、忘了在哪喝酒，筆錄後竟然呼呼大睡。

警方調查，今天凌晨張男開著白色轎車，沿復興路二段西往東方向行駛，在文化路口時突然酒偏離車道，逆向掃過路邊機車停車格，導致7輛機車慘遭波及，車殼零件噴飛四散，當時好險沒有撞入店家，無人傷亡，凌晨多數民眾已經入睡，被巨大撞擊聲嚇到驚醒，目睹現場滿目瘡痍，直呼「可怕」。

宜蘭警分局獲報後趕赴現場並調閱監視器搜尋，不久在附近路口找到渾身酒氣、神智不清的張男，他不勝酒力已經停車，員警喝令他走出車外已經站不穩，跌坐路面。經實施吐氣酒測，其檢測數值竟高達每公升0.9毫克，已嚴重超標。

離譜的是，張男被帶到警局製作筆錄時，由於喝茫語焉不詳，只說跟友人喝酒，卻忘記在哪裡喝，問了幾句筆錄後，竟在警局直接呼呼大睡，對於自己闖下的大禍與連環撞擊事故，絲毫不在意，態度讓員警直搖頭。

慘遭波及7輛機車依車殼碎裂、骨架變形受損，機車行業者評估維修費用至少10幾萬元。張男一覺醒來後，不僅要面臨大筆罰單與各車主的民事求償，更得承擔嚴重的刑事責任，詳細肇事原因正由警方調查中。

警方指出，酒駕涉犯刑法公共危險罪，最高可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，並面臨吊扣駕照、汽車牌照等重罰，「酒駕零容忍」早已是社會共識，酒後駕車不僅危害自身安全，更嚴重威脅他人生命財產，餐敘飲宴應指定駕駛接送、搭乘計程車或利用大眾運輸工具等方式安全回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

員警找到渾身酒氣、神智不清的張男，因酒駕走出車外已經站不穩，直接坐在路面；經實施酒測，其檢測數值竟高達每公升0.9毫克，嚴重超標。圖／警方提供
員警找到渾身酒氣、神智不清的張男，因酒駕走出車外已經站不穩，直接坐在路面；經實施酒測，其檢測數值竟高達每公升0.9毫克，嚴重超標。圖／警方提供

員警找到渾身酒氣、神智不清的張男，因酒駕走出車外已經站不穩，直接坐在路面；經實施酒測，其檢測數值竟高達每公升0.9毫克，嚴重超標。圖／警方提供
員警找到渾身酒氣、神智不清的張男，因酒駕走出車外已經站不穩，直接坐在路面；經實施酒測，其檢測數值竟高達每公升0.9毫克，嚴重超標。圖／警方提供

嚴重酒駕的張姓男子逆向掃撞停在路邊的7輛機車倒得歪七扭八，車殼噴飛、零件 四散。張男撞車後逃逸，卻在附近路口因不勝酒力停車，被員警抓回派出所。圖／警方提供
嚴重酒駕的張姓男子逆向掃撞停在路邊的7輛機車倒得歪七扭八，車殼噴飛、零件 四散。張男撞車後逃逸，卻在附近路口因不勝酒力停車，被員警抓回派出所。圖／警方提供

嚴重酒駕的張姓男子逆向掃撞停在路邊的7輛機車倒得歪七扭八，車殼噴飛、零件 四散。張男撞車後逃逸，卻在附近路口因不勝酒力停車，被員警抓回派出所。圖／警方提供
嚴重酒駕的張姓男子逆向掃撞停在路邊的7輛機車倒得歪七扭八，車殼噴飛、零件 四散。張男撞車後逃逸，卻在附近路口因不勝酒力停車，被員警抓回派出所。圖／警方提供

酒駕 宜蘭 酒測

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