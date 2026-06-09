無照駕駛扣車爆量拖垮警力 南市5處拖吊保管場大爆滿

道路交通管理處罰條例修法新制今年1月31日上路後，無照駕駛罰則加重，連帶使警方查扣、拖吊及保管車輛業務暴增。台南市議員郭鴻儀指出，全市5處拖吊保管場幾乎滿載，部分查扣車輛甚至停放在派出所及分局內，占用警用停車空間，基層員警負擔沉重，要求市府擴充保管空間，並向中央建議縮短公告拍賣期限，加速車輛去化。

以東區拖吊保管場為例，原可停放102輛機車，現已達752輛；永康保管場原規劃停放300輛機車及80輛汽車，目前已停放659輛機車及160輛汽車，均嚴重超載。郭鴻儀建議市府評估利用高架橋下等閒置空間作為臨時保管場地。

市議員林燕祝也關切毒駕查緝後大量查扣、沒入車輛造成停放空間不足問題，要求市府盤點閒置公有土地，規劃專用停車場，提升管理效率。

台南市警察局長林國清坦言，各保管場確實超量使用，目前警方查獲無照駕駛後均依法查扣車輛，並由交通警察大隊協助拖吊；若車主符合領回條件，也會儘量由派出所直接辦理領回，以減輕保管場壓力。

針對車輛去化，林國清表示，警方已將拍賣頻率由半年一次縮短為兩個月一次，但因仍須完成法定公告程序，處理時程受限。議員提出建議向中央反映修法縮短公告期間。

談及近日毒駕案件司法處理爭議，林燕祝表示，社會大眾對於涉毒駕駛獲得交保或未羈押的情況普遍感到憂心。她認為，吸食毒品後駕駛車輛，等同將車輛變成危害公共安全的工具，一旦發生事故，受害者可能是任何人，因此應加重毒駕刑責，並落實車輛沒入及銷毀制度。

林國清表示，法務部預定6月19日召開審查會議，研議提高依托咪酯等新興毒品列管級別，並討論毒駕車輛沒入、銷毀及加重刑責等修法方向。

台南市5處拖吊場查扣汽機車大爆量，已形成警方沈重負擔。圖／台南市議員郭鴻儀提供

台南市5處拖吊場查扣汽機車大爆量，已形成警方沈重負擔。圖／台南市議員郭鴻儀提供

台南市5處拖吊場查扣汽機車大爆量，已形成警方沈重負擔。圖／台南市議員郭鴻儀提供