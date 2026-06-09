刑事警察局配合高等檢察署召開「第14波安居緝毒專案暨重大緝毒案件成果發布」記者會。圖：刑事局提供

刑事警察局配合高等檢察署於今(9)日召開「第14波安居緝毒專案暨重大緝毒案件成果發布」記者會。依托咪酯類毒品俗稱「喪屍煙彈」，因結合電子煙載體，具有施用便利特性，不僅嚴重危害施用者身心健康，更可能因施用後意識不清、反應遲緩或肌肉不自主抽動等情形，衍生毒駕肇事案件，其危害性不僅在於施用者本身，更在於駕駛行為一旦失控，將立即對不特定用路人之生命、身體及財產危害造成高度危險。為強力壓制此類毒品危害，高檢署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統，於今(115)年3月16日至4月4日執行「第14波安居緝毒專案」，針對社區供毒藥頭、毒品分裝場所、製造運輸販賣網絡及毒品供應鏈全面掃蕩，全力打造無毒社區與安居環境。

安居緝毒專案從邊境攔阻、製造分裝、倉儲運輸、販售流通到下游供毒藥頭同步出擊，務求在毒品流入社區、校園及民眾生活圈前即時阻斷。圖：刑事局提供

刑事局表示，此次安居緝毒專案延續「向上溯源、向下刨根、斷絕毒品供應鏈」策略，聚焦打擊依托咪酯類新興毒品，從邊境攔阻、製造分裝、倉儲運輸、販售流通到下游供毒藥頭同步出擊，務求在毒品流入社區、校園及民眾生活圈前即時阻斷。專案期間共搜索963處場所，查獲毒品犯嫌2225人，其中製造、運輸、販賣毒品1035人，經法院裁定羈押196人；另查扣各級毒品1744公斤，破獲製毒工廠、分裝場及植栽場142處，有效瓦解毒品供應鏈，降低毒品對社區安全的危害。

安居緝毒專案針對社區供毒藥頭、毒品分裝場所、製造運輸販賣網絡及毒品供應鏈全面掃蕩，全力打造無毒社區與安居環境。圖：刑事局提供

針對近期引發社會高度關注的依托咪酯類毒品，刑事局提及，此次專案特別加強製造、分裝、販賣及運輸環節查緝，共查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類毒品犯嫌547人，占供給面毒品犯嫌53%；並查獲依托咪酯類製毒工廠及分裝場118處，占本次查獲製毒場所總數83%，展現聚焦打擊成效。

另為防制毒品流入校園及危害青少年，此次專案亦重點查緝具學生或青少年身分的供毒藥頭，共溯源查獲188人。青少年易受新奇毒品包裝、電子煙及同儕話術吸引，警政署持續結合校園安全通報及社區情資蒐報，阻絕毒品進入校園及青少年生活圈。

警政署除配合安居緝毒專案從源頭掃蕩供毒網絡外，也同步強化路面毒駕查緝作為，自去年底起全面運用唾液毒品快篩試劑，並精進取締疑似施用毒品後駕車作業程序，使第一線員警於路檢現場能即時查處、實施人車分離，將毒駕風險阻絕於事故發生前。統計今年1月至5月，警政署共查緝毒駕案件6,730件，顯示新式執法工具發揮成效，守護上萬家庭免於毒駕肇事危害。

警政署表示，員警查獲疑似毒駕案件後，除依法偵辦，也同步追查毒品來源及販售網絡，透過「查毒駕、追藥頭、斷來源」策略，將個案線索擴大為溯源成果，進一步瓦解毒品供應鏈。未來將持續推動「源頭斷毒、路面攔阻」雙軌作為，結合安居緝毒專案與毒駕查緝，全力維護社區及道路安全。

警政署鄭重呼籲，民眾如發現疑似販毒、吸毒、毒品分裝場所或毒駕情形，均可立即撥打110報案專線檢舉，共同打造無毒、安全的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：第14波安居緝毒專案起獲1744公斤毒品 196人遭羈押

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