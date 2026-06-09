聽新聞
0:00 / 0:00
遭洪流沖走9公里奇蹟生還 花蓮工地主任腦出血住院觀察
花蓮60歲鄧姓工地主任昨天在馬太鞍溪協助撤離施工機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，失聯超過15小時後，晚間被發現受困在距離事故地點下游約9公里的河道中央。經搜救人員徹夜搶救，今天凌晨順利脫困送醫，目前意識清楚、生命徵象穩定，但頭部疑因撞擊造成輕微腦出血，仍需住院觀察。
馬太鞍溪因山區連日豪雨導致水位暴漲，承攬林業及自然保育署花蓮分署防砂壩工程的鄧姓工地主任，昨天中午駕駛吉普車隨同怪手司機撤離機具時，不慎遭洪流沖走失聯，直到晚間10時許，搜救人員在阿陶莫部落尾端附近河道中央發現鄧男受困，當時他躺在木頭或石頭的硬物上等待救援。
警消、義消及地方民眾隨即展開救援行動，克服泥濘河床及湍急水流等困難，於今天凌晨4時35分成功將鄧男救出，並送往花蓮慈濟醫院治療。
花蓮慈濟醫院急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒表示，鄧男送抵醫院時全身布滿擦挫傷，身上都是泥沙與汙水，經清潔及詳細檢查後，發現有輕微失溫情形，經治療後已恢復正常。患者目前意識清醒、生命徵象穩定，但腦部疑似受到撞擊，檢查發現有輕微腦出血現象，已由神經外科團隊安排住院觀察。
林保署花蓮分署長黃群策表示，昨晚獲悉鄧男被尋獲後，第一時間趕赴現場關心，鄧男獲救時雖仍有意識，但身體相當虛弱，僅能以點頭方式回應；初步研判，他遭洪水沖走後，可能被河道中的石塊等硬物阻擋而未持續漂流，才得以保住性命，後續將前往醫院慰問，並進一步了解事故發生及受困待援經過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。