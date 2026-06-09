「走一步花一分鐘」失聯工地主任靠木頭救命 熱顯像儀畫面曝光

花蓮60歲鄧姓工地主任日前在馬太鞍溪協助撤離施工機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，失聯超過15小時。晚間有民眾聽見微弱呼救聲，在泥濘河床中尋獲受困的鄧男。參與救援的林志軍形容現場就像是蛙人的「天堂路」、「走一步至少要花一分鐘」，眾人歷經3小時接力，終於將人平安救出。

鄧男遭洪水沖離約9公里後，被發現受困在馬太鞍溪下游、阿陶莫部落附近沙洲，當時全身幾乎遭泥砂覆蓋，只剩頭部露出地面，虛弱地發出求救聲。萬榮鄉太魯閣族青年林志軍表示，最早是一名在附近工地工作的友人返回工寮取物時，聽見有人喊「救命」，立即通報消防單位，並安撫鄧男原地等待救援。

林志軍指出，救援現場環境極度惡劣，從岸邊抵達受困地點須經過三段路程，先是約150公尺深陷泥濘的河床，再穿越約30公尺急流水域，最後還要跨越30至50公尺幾乎寸步難行的泥沼區，堪稱整趟救援最困難的路段。

他表示，當時消防人員受限於地形及水勢，一度無法順利涉水接近受困者，考量鄧男若持續受困，可能因失溫或陷入泥沼而危及生命，因此他號召另外3名具救難經驗的友人，在消防局同意下率先前往接觸患者，確認生命徵象並回報現場狀況。

林志軍說，4人花了約20至30分鐘才抵達鄧男身旁，發現他躺在一塊木頭或石頭硬物上，全身幾乎被泥巴包覆，已無力自行移動，由於周邊泥層鬆軟，連呼吸都會讓身體緩慢下陷，若沒有硬物支撐，後果恐怕不堪設想。

隨後消防人員再增派4至5人攜帶背板、繩索等裝備加入救援，眾人先將鄧男固定於背板上，徒手拖行一段距離，再利用繩索逐步將人運送至溪流邊，考量背板過長且水流湍急，擔心翻覆風險，最後改以救生艇渡溪，再由岸上人員接力拖拉、搬運。

林志軍表示，整個救援過程無法一步到位，只能依照地形逐段推進，所有人幾乎筋疲力盡、口乾舌燥，從實際下河救援到成功將人運回岸上，前後耗費超過3小時，所幸在消防、義消及部落青年的通力合作下，順利將鄧男救出送醫。

鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供

鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供

救難人員接觸的受困的鄧姓工地主任時，發現他疑似躺在木頭上待援。圖／花蓮縣消防局提供