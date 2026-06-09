快訊

新竹氣爆奪2命！麵包店夫妻睡夢中遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

女子郵局辦事粗心留包遭竊 大園警調電眼火速追回6萬元

桃園電子報／ 桃園電子報

459565
警方全數追回遭竊現金及相關證件，讓鄭女感動不已。圖：讀者提供

桃園市大園區一名44歲鄭姓女子日前至郵局辦理郵務時，不慎將裝有現金及重要證件的隨身提袋遺留在櫃台，未料竟遭人順手牽羊偷走。鄭女發現後焦急萬分，立即向警方報案求助。警方獲報後立即積極追查，經調閱大量監視器畫面順利查獲竊嫌，並全數追回遭竊現金及相關證件，讓鄭女感動不已，頻頻向警方表達感謝。

大園警分局大園派出所表示，鄭女於日前至大園郵局辦理郵務時，因填寫表單而將隨身提袋暫放於櫃台，填寫完畢後便前往座位區等候叫號，一時疏忽忘記將提袋帶在身邊。直到發現提袋遺失時，才發現提袋已不翼而飛，袋內存放的5本存摺、2顆印章及6萬元皆遭人竊取，情急之下便向警方報案。

警員林育民獲報後立即調閱郵局內部及周邊監視器畫面，發現竊嫌得手後刻意變換路線，企圖躲避警方追查。經員警鍥而不捨沿線追查，逐步掌握嫌疑人身分及使用車輛，最終成功將竊嫌查緝到案。隨後通知鄭女前來取回，當鄭女看到原本準備存入郵局帳戶的6萬元現金分文未少地回到手中時，一度激動得說不出話來，頻頻向員警表達謝意，甚至拿出紅包表達感謝之意，警員林育民當場婉拒，並表示維護民眾財產安全本就是警察職責所在。

大園分局呼籲，民眾外出時應妥善保管隨身財物，避免因一時疏忽而讓有心人士有機可乘。警方也將持續秉持積極服務及為民著想的精神，全力保障民眾財產安全，營造良好治安環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女子郵局辦事粗心留包遭竊 大園警調電眼火速追回6萬元

郵局 桃園 桃園市

延伸閱讀

「要瘋掉了」 商品放騎樓貨物架被男子偷走 被害人急報案

台中婦欲匯款網戀「老公」 警銀聯手攔阻詐騙

影／花錢受氣？2男持球棒砸破酒店落地窗 南警疑藉口將追查

國北教大女廁驚見針孔 才反偷拍檢測…隔天就出事

相關新聞

遭洪流沖走9公里奇蹟生還 花蓮工地主任腦出血住院觀察

花蓮60歲鄧姓工地主任昨天在馬太鞍溪協助撤離施工機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，失聯超過15小時後，晚間被發現受困在距離事故地點下游約9公里的河道中央。經搜救人員徹夜搶救，今天凌晨順利脫困送醫，目前意識清楚、生命徵象穩定，但頭部疑因撞擊造成輕微腦出血，仍需住院觀察。

「走一步花一分鐘」失聯工地主任靠木頭救命 熱顯像儀畫面曝光

花蓮60歲鄧姓工地主任日前在馬太鞍溪協助撤離施工機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，失聯超過15小時。晚間有民眾聽見微弱呼救聲，在泥濘河床中尋獲受困的鄧男。參與救援的林志軍形容現場就像是蛙人的「天堂路」、「走一步至少要花一分鐘」，眾人歷經3小時接力，終於將人平安救出。

新竹便當店氣爆釀2死 「瓦斯未達列管、無強制保險」恐引發求償爭議

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、爆炸點為一樓便當店，目前已累計2人受傷、2人死亡，約8戶、18位民眾受影響。外界質疑，爆炸的便當店瓦斯儲存量不知是否符合消防法規？小型便當店並未被強制納管投保高額公共意外險，受災鄰居恐面臨求償無門。新竹市消防局表示，該便當店面積約100平方公尺，使用液化石油氣串接量為76公斤，未達80公斤以上列管標準，依法規標準，該場所尚未達到必須列管的條件。

影／高雄鳳山豪雨釀路面塌陷 3公尺天坑急封路

受滯留鋒面及西南風影響，中央氣象署今天上午針對高雄、屏東發布大豪雨特報。高雄市鳳山區福誠二街與福誠三街路口於上午8時許，疑因豪雨沖刷造成路面塌陷，出現長約300公分、寬約200公分的天坑，未造成傷亡，由工務局養工處修復中。

新竹氣爆奪2命 麵包店夫妻遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

新竹市東區高翠路今天凌晨發生重大氣爆事故，造成2死2傷悲劇，其中罹難者為在當地經營多年的麵包店老夫妻。據了解，氣爆發生瞬間，便當店與隔壁麵包店之間的磚牆不敵強大爆炸威力應聲倒塌，整面牆直接壓向二樓正在睡夢中的夫妻兩人，最終不幸喪命。

影／「要瘋掉了」 商品放騎樓貨物架被男子偷走 被害人急報案

「真的要瘋掉了」，台中豐原有商家將商品放在騎樓商品架展售，一名男子昨天趁無人看管偷走一個包包，被害人看到監視畫面後說快瘋掉，她報案也請大家幫忙捉小偷；豐原警分局今天表示，目前已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。