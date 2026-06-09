警方全數追回遭竊現金及相關證件，讓鄭女感動不已。圖：讀者提供

桃園市大園區一名44歲鄭姓女子日前至郵局辦理郵務時，不慎將裝有現金及重要證件的隨身提袋遺留在櫃台，未料竟遭人順手牽羊偷走。鄭女發現後焦急萬分，立即向警方報案求助。警方獲報後立即積極追查，經調閱大量監視器畫面順利查獲竊嫌，並全數追回遭竊現金及相關證件，讓鄭女感動不已，頻頻向警方表達感謝。

大園警分局大園派出所表示，鄭女於日前至大園郵局辦理郵務時，因填寫表單而將隨身提袋暫放於櫃台，填寫完畢後便前往座位區等候叫號，一時疏忽忘記將提袋帶在身邊。直到發現提袋遺失時，才發現提袋已不翼而飛，袋內存放的5本存摺、2顆印章及6萬元皆遭人竊取，情急之下便向警方報案。

警員林育民獲報後立即調閱郵局內部及周邊監視器畫面，發現竊嫌得手後刻意變換路線，企圖躲避警方追查。經員警鍥而不捨沿線追查，逐步掌握嫌疑人身分及使用車輛，最終成功將竊嫌查緝到案。隨後通知鄭女前來取回，當鄭女看到原本準備存入郵局帳戶的6萬元現金分文未少地回到手中時，一度激動得說不出話來，頻頻向員警表達謝意，甚至拿出紅包表達感謝之意，警員林育民當場婉拒，並表示維護民眾財產安全本就是警察職責所在。

大園分局呼籲，民眾外出時應妥善保管隨身財物，避免因一時疏忽而讓有心人士有機可乘。警方也將持續秉持積極服務及為民著想的精神，全力保障民眾財產安全，營造良好治安環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女子郵局辦事粗心留包遭竊 大園警調電眼火速追回6萬元