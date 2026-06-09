快訊

首位美國總統看NBA總決賽！川普尷尬被噓爆畫面曝 維安升級如機場

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型「200公分天坑」 路段封鎖警戒中

保健品過期多久還能吃？不同劑型和成份有落差 出現5變化必須秒丟

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「要瘋掉了」 商品放騎樓貨物架被男子偷走 被害人急報案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

「真的要瘋掉了」，台中豐原有商家將商品放在騎樓商品架展售，一名男子昨天趁無人看管偷走一個包包，被害人看到監視畫面後說快瘋掉，她報案也請大家幫忙捉小偷；豐原警分局今天表示，目前已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中。

豐原警分局頂街派出所昨天下午4時30分接獲民眾報案指稱，其放置於店外騎樓攤車的商品遭人竊取。警方受理後立即展開調查，經調閱店家監視器畫面發現，當天下午2時50分許，一名男子步行至該處，徒手竊取托特包1個，全案財損金額約2200元。

警方已依竊盜罪受理偵辦，目前已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中，務求儘速偵破案件，以維護民眾財產安全。

頂街派出所副所長張嘉文呼籲，民眾應妥善保管隨身財物及貴重物品，避免將重要物品置於無人看管或容易遭竊之處所；如發現可疑人士或異常情事，應立即保全相關證據，並撥打110報案，警方將迅速到場查處，全力維護轄內治安。

豐原警分局頂街派出所副所長張嘉文
豐原警分局頂街派出所副所長張嘉文

騎樓 被害人 豐原

延伸閱讀

影／花錢受氣？2男持球棒砸破酒店落地窗 南警疑藉口將追查

國北教大女廁驚見針孔 才反偷拍檢測…隔天就出事

影／砸高雄公車石頭…水電工丟的 落網稱「工作壓力大」

影／輔大醫學院廁所針孔疑雲破案了！竟是校方裝設「方便取證」

相關新聞

影／高雄鳳山豪雨釀路面塌陷 3公尺天坑急封路

受滯留鋒面及西南風影響，中央氣象署今天上午針對高雄、屏東發布大豪雨特報。高雄市鳳山區福誠二街與福誠三街路口於上午8時許，疑因豪雨沖刷造成路面塌陷，出現長約300公分、寬約200公分的天坑，未造成傷亡，由工務局養工處修復中。

新竹氣爆奪2命 麵包店夫妻遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

新竹市東區高翠路今天凌晨發生重大氣爆事故，造成2死2傷悲劇，其中罹難者為在當地經營多年的麵包店老夫妻。據了解，氣爆發生瞬間，便當店與隔壁麵包店之間的磚牆不敵強大爆炸威力應聲倒塌，整面牆直接壓向二樓正在睡夢中的夫妻兩人，最終不幸喪命。

影／「要瘋掉了」 商品放騎樓貨物架被男子偷走 被害人急報案

「真的要瘋掉了」，台中豐原有商家將商品放在騎樓商品架展售，一名男子昨天趁無人看管偷走一個包包，被害人看到監視畫面後說快瘋掉，她報案也請大家幫忙捉小偷；豐原警分局今天表示，目前已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中。

回顧近十年氣爆分析 多發於深夜清晨 指向密閉空間蓄氣風險

新竹市東區高翠路今日清晨發生便當店氣爆事故，現場爆燃波及周邊建物，造成2人到院前心肺功能停止（OHCA）、3人受傷送醫，事故原因仍待進一步調查。此起事件再次引發社會對住宅與街邊店面瓦斯安全的關注。

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型200公分天坑 路段封鎖警戒中

受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市各地近日出現強降雨，鳳山福誠二街、三街路口路面今早出現面積達300乘200公分的巨大天坑，疑似因大量降雨沖刷地面路基，導致地面下陷，目前警方獲報後已圍起封鎖線管制，工務局道路挖掘中心並通報中華電信、台電公司、自來水公司、水利局等單位派員查處，尚待各管線單位現場勘查後，才能確認釀禍原因。

8旬老翁倒在家中多時起不了身 警消破門救出他送醫

高雄林姓老翁前天在家中摔倒，林翁的陳姓妻子昨凌晨返家時，發現屋內防盜鐵鍊鎖上無法進入，透過門縫才知道丈夫倒在家中，警消獲報後迅速到場，成功破門進入，將林姓老翁送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。