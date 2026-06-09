影／「要瘋掉了」 商品放騎樓貨物架被男子偷走 被害人急報案

「真的要瘋掉了」，台中豐原有商家將商品放在騎樓商品架展售，一名男子昨天趁無人看管偷走一個包包，被害人看到監視畫面後說快瘋掉，她報案也請大家幫忙捉小偷；豐原警分局今天表示，目前已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中。

豐原警分局頂街派出所昨天下午4時30分接獲民眾報案指稱，其放置於店外騎樓攤車的商品遭人竊取。警方受理後立即展開調查，經調閱店家監視器畫面發現，當天下午2時50分許，一名男子步行至該處，徒手竊取托特包1個，全案財損金額約2200元。

警方已依竊盜罪受理偵辦，目前已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中，務求儘速偵破案件，以維護民眾財產安全。

頂街派出所副所長張嘉文呼籲，民眾應妥善保管隨身財物及貴重物品，避免將重要物品置於無人看管或容易遭竊之處所；如發現可疑人士或異常情事，應立即保全相關證據，並撥打110報案，警方將迅速到場查處，全力維護轄內治安。