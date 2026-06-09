世紀廣場騎樓天花板大量崩落，所幸沒有砸傷路過民眾。圖：都發局提供

桃園市中壢區世紀廣場騎樓天花板昨(8)日驚傳大面積崩落，所幸沒有砸傷路過民眾。對此，桃園市都市發展局回應，建管處將派人到場稽查，要求管理權人期限內改善，如未改善最高可罰30萬。

桃園建管處將派人到場稽查，要求管理權人期限內改善。圖：都發局提供

都發局說明，中壢區新世紀大樓領有91年使用執照，為地上10層地下4層之複合型商業大樓，今(115)年度透過建管處專責顧問輔導已成立管理委員會，亦完成建築物公共安全檢查申報。

都發局指出，昨日接獲反映該大樓騎樓天花版掉落，已違反建築法第77條規定， 建物所有人、使用人未善盡建築物構造、設備使用安全，建管處將派員到場稽查，並通知管理權人改善，如未期限內改善完成，依建築法第91條可裁罰6萬元至30萬元罰鍰。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢世紀廣場騎樓天花板崩落 桃園都發局：期限內未改善最高罰30萬