8旬老翁倒在家中多時起不了身 警消破門救出他送醫

高雄林姓老翁前天在家中摔倒，林翁的陳姓妻子昨凌晨返家時，發現屋內防盜鐵鍊鎖上無法進入，透過門縫才知道丈夫倒在家中，警消獲報後迅速到場，成功破門進入，將林姓老翁送醫。

警方表示，81歲林翁與61歲妻子同住鹽埕區必忠街某大樓，近日身體虛弱且步履不穩，前天陳女外出直到昨凌晨1時許才返家，卻發現屋內防盜鐵鍊鎖上無法進入，經門縫往屋內查看，才發現林翁倒在屋內地毯上。

鹽埕警分局獲報後，會同消防隊員到場，警消徵得陳婦同意後，使用電動撐門器等破壞器材剪斷鐵鍊破門入內。

經現場救護人員初步檢視，林姓老翁意識清楚、無明顯外傷且生命跡象穩定，隨後由救護車送往醫院檢查救治。