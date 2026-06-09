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8旬老翁倒在家中多時起不了身 警消破門救出他送醫
高雄林姓老翁前天在家中摔倒，林翁的陳姓妻子昨凌晨返家時，發現屋內防盜鐵鍊鎖上無法進入，透過門縫才知道丈夫倒在家中，警消獲報後迅速到場，成功破門進入，將林姓老翁送醫。
警方表示，81歲林翁與61歲妻子同住鹽埕區必忠街某大樓，近日身體虛弱且步履不穩，前天陳女外出直到昨凌晨1時許才返家，卻發現屋內防盜鐵鍊鎖上無法進入，經門縫往屋內查看，才發現林翁倒在屋內地毯上。
鹽埕警分局獲報後，會同消防隊員到場，警消徵得陳婦同意後，使用電動撐門器等破壞器材剪斷鐵鍊破門入內。
經現場救護人員初步檢視，林姓老翁意識清楚、無明顯外傷且生命跡象穩定，隨後由救護車送往醫院檢查救治。
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