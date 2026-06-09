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2歲童不慎反鎖房內急壞媽...警火速救援 機智爸引導化解虛驚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓女子前天因2歲女兒不慎將自己、父母手機反鎖在房內，深夜急奔水湳派出所求援。警員獲報後火速陪同返家，所幸抵達現場時，女童已在父親隔門的耐心引導下，成功自行開鎖，平安脫困。夫妻倆對警方第一時間的熱心協助與使命感深表感謝。

35歲李姓女子在前天深夜11時許，急忙跑進第五警分局水湳派出所表示，2歲女兒不慎將房門反鎖，自己與先生的手機也被鎖在房內無法聯絡鎖匠，亟需員警協助。

警員程畯宏聽聞有幼童受困，立即陪同返家查看，然而就在家門開啟那一刻，李女看到女兒平安在客廳遊玩，心中的焦慮頓時煙消雲散。

原來在李女前往派出所時，李女的先生在房門外一邊安撫女兒，一邊順利引導女兒將門打開，化解虛驚；對於員警聽聞有民眾需要幫助立即前往的使命感，李女與先生滿是感謝。

第五警分局表示，民眾如果遇到緊急事件要先保持冷靜應對，除了請求他人幫忙，也可向當地派出所尋求協助；每一位警察本於職責，都會很樂意為民服務。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>2歲女童（紅圈）前天反鎖房內，女童母親急忙報案求助，警員到場時，女童父親已引導女童開門，化解虛驚。圖／第五警分局提供
台中市2歲女童（紅圈）前天反鎖房內，女童母親急忙報案求助，警員到場時，女童父親已引導女童開門，化解虛驚。圖／第五警分局提供

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