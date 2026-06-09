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台中小貨車疑打滑失控撞分隔島翻車 路燈也撞斷2人受傷送醫
台中地區昨晚陸續下大雨，台中市石岡區豐勢路昨晚發生車禍，小貨車疑打滑失控自撞分隔島和路燈後翻車，駕駛和乘客都受傷送醫，肇事原因由警方調查中；車禍發生後，當地石岡區九房里守望相助隊員到場協助交通疏導。
東勢警分局表示，昨晚10時13分，25歲張姓男子駕駛小貨車，沿台中市石岡區豐勢路由石岡方向往豐原方向行駛，行經豐勢路與明德路口轉入明德路時，車輛疑因打滑失控，自撞道路分隔島及路燈，造成路燈毀損。
車禍造成張男及車上乘客輕傷，經送醫治療後無生命危險。警方到場處理後，對張男實施酒測，酒測值為0.00mg/L，經查駕駛人駕照正常，現場未發現毒品影響駕駛之相關跡證。事故詳細原因及肇事責任，將由警方進一步調查釐清。
東勢分局呼籲，駕駛人行經彎道、路口或轉彎處時，應減速慢行並注意路況，遇天候或路面狀況不佳時，更應提高警覺、保持安全速度，以確保自身及其他用路人安全。
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