花40多萬元買300堂健身課上不完 男子控健身教練洗腦狂推銷

隨著現代人生活型態改變，不少上班族工作忙碌缺乏運動，近年嘉義地區多家健身中心成立，帶動健身風氣，卻也衍生消費爭議。嘉義市黃姓男子向媒體投訴，2年前花費40多萬元陸續購買某健康中心教練課程，卻因課程用不完無法退費，感到被當成冤大頭，相當無奈。

黃男表示，為瘦身並改善自律神經失調等需求，2年前加入嘉義某健身中心運動。單純想透過專業指導改善健康狀況，但上課過程，教練不斷向他推銷課程，鼓吹加購堂數。在教練用話術洗腦推薦下，共購買約300堂教練課程，累計花費40多萬元，實際上課發現無法在期限消化完所有課程，讓他感覺變成冤大頭。

「我是來運動健身，不是一直聽推銷課程。」黃男說，教練頻繁勸說加購課程，後來才得知教練收入主要靠課程銷售佣金，讓他懷疑當初被不斷推薦課程，主要目的就是為了衝高業績與抽成。由於課程數量過多無法使用完畢，黃男只好將部分課程轉讓朋友使用，但仍有許多課程剩餘。他曾考慮向消保官申訴或透過法律途徑爭取權益，但考量程序繁瑣，最終未提告。

嘉市府消保官表示，教育部訂有「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，針對課程期限、退費方式、指定教練以及消費者權益等內容都有明確規範。民眾購買健身課程前，應詳細閱讀契約內容，尤其是退費規定及課程使用期限，避免日後發生爭議。消保官指出，接獲健身消費申訴案件，集中退費問題。許多消費者是在購買大量課程後，因個人因素無法繼續上課，才希望申請退款，但往往已超過契約約定期限，因此難以獲得退費。

消保官提醒，健身推銷模式雖引發爭議，但只要雙方是在充分了解契約內容後簽約，契約即具法律效力。消費者面對教練推薦課程時，應依自身需求與經濟能力審慎評估，不要因優惠方案或話術衝動購買大量課程。消費者前往健身中心消費前應先做功課，了解業者評價及契約內容，留意退費條件與期限。若認為自身權益受損或與業者發生消費糾紛，可向消保官申訴，維護合法權益。