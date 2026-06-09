快訊

馬太鞍溪失蹤工地主任獲救了 受困巨石「撐過一夜」奇蹟生還

氣象署最新風雨預測 8縣市山區雨量達到停班停課標準

黃仁勳婉拒出席國會聽證 華倫開轟：赴川普晚宴、見習近平都有空？

聽新聞
0:00 / 0:00

受困巨石奇蹟生還！馬太鞍溪失蹤工地主任撐過一夜 清晨4時脫困送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮60歲鄧姓工地主任昨日在協助撤離施工機具時，疑因馬太鞍溪水暴漲遭洪流連人帶車沖走，失聯超過15小時。警消昨晚接獲民眾通報，在距離馬太鞍溪便橋約6公里、阿陶莫部落附近沙洲聽見呼救聲，經搜尋發現鄧男受困河道巨石上，今天清晨4時39分成功救出，送醫治療。

馬太鞍溪去年因堰塞湖潰決釀災後，林業及自然保育署花蓮分署持續於下游治理分界處辦理防砂壩工程，由於中央氣象署連日對花蓮山區發布豪雨特報，營造公司已暫停施工。不過工程人員擔憂連續降雨可能造成溪水上漲、淹沒機具，因此昨天上午由鄧姓工地主任駕駛吉普車，載送2名怪手司機進入工區，準備將挖土機移往九河分署萬榮堤防一帶停放。

沒想到中午過後豪雨來襲，馬太鞍溪水位迅速攀升，鄧男駕車跟隨怪手返程時，疑遭突如其來的洪流沖走，他當時曾透過無線電發出「救我」求援訊息，隨後即失去聯繫，同行怪手司機立即向警消及花蓮分署通報。

搜救人員抵達現場後，發現馬太鞍溪便橋上游約500公尺處，鄧男駕駛的吉普車在溪上漂流，但當時水流湍急且河床泥濘嚴重，難以靠近受困車輛，直到下午雨勢趨緩、水位略降後，救援人員才得以進入河道搜索，然而車內空無一人，車鑰匙仍插在點火孔上，排檔維持在D檔位置，鄧男的2支手機也留在車內且已關機。

原本外界憂心鄧男恐已遭溪水沖往下游，不過昨晚9時許有民眾報案指出，在阿陶莫部落末端附近的馬太鞍溪沙洲聽見呼救聲，警消立即出動無人機搭載熱顯像儀搜尋，果然在河道中央一塊大型岩石上發現鄧男身影，鄧男當時獨自受困於巨石上等待救援，成功撐過一夜，讓搜救人員振奮不已，直呼「太強了」。

消防局光復分隊長葛偉治表示，由於鄧男受困沙洲周圍布滿泥濘，救援困難度極高，救難人員冒險利用船艇及繩索接近，確認鄧男意識清楚，但體力明顯虛弱，在救難人員努力下，於今天凌晨4時39分順利將人救出，並立即送往花蓮慈濟醫院接受進一步治療。

鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供
鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供

鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供
鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供

鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供
鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 堰塞湖

延伸閱讀

找到了！馬太鞍溪失聯工地主任躺在大石上待援 警消直呼太強

車鑰匙還插著人卻消失！馬太鞍溪暴漲疑沖走工地主任…明晨持續搜救

影／馬太鞍溪暴漲 工地主任喊「救我」後失聯 …手機定位最後訊號曝光

馬太鞍溪暴漲沖走吉普車…工地主任失聯 消防全力搜救中

相關新聞

台中小貨車疑打滑失控撞分隔島翻車 路燈也撞斷2人受傷送醫

台中地區昨晚陸續下大雨，台中市石岡區豐勢路昨晚發生車禍，小貨車疑打滑失控自撞分隔島和路燈後翻車，駕駛和乘客都受傷送醫，肇事原因由警方調查中；車禍發生後，當地石岡區九房里守望相助隊員到場協助交通疏導。

花40多萬元買300堂健身課上不完 男子控健身教練洗腦狂推銷

隨著現代人生活型態改變，不少上班族工作忙碌缺乏運動，近年嘉義地區多家健身中心成立，帶動健身風氣，卻也衍生消費爭議。嘉義市黃姓男子向媒體投訴，2年前花費40多萬元陸續購買某健康中心教練課程，卻因課程用不完無法退費，感到被當成冤大頭，相當無奈。

馬太鞍溪失蹤工地主任撐過一夜 受困巨石奇蹟生還 清晨4時脫困送醫

花蓮60歲鄧姓工地主任昨日在協助撤離施工機具時，疑因馬太鞍溪水暴漲遭洪流連人帶車沖走，失聯超過15小時。警消昨晚接獲民眾通報，在距離馬太鞍溪便橋約6公里、阿陶莫部落附近沙洲聽見呼救聲，經搜尋發現鄧男受困河道巨石上，今天清晨4時39分成功救出，送醫治療。

影／新竹高翠路氣爆疑桶裝瓦斯外洩？驚悚火光影片曝光

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人失去生命跡象，送醫後由醫療團隊全力搶救中，有附近住戶指出，高翠路因氣爆整條街被炸爛，馬路上散布殘瓦碎片與遭波及爛掉的汽車，直呼「這裡是地獄嗎？」經市府初步清查，共有7戶、約18名住戶受到影響，相關人數仍持續確認中；消防局說，氣爆原因是否與桶裝瓦斯外漏有關，細節仍待調查釐清。

高雄4男酒後口角演變街頭鬥毆 男頭破持電鑽反擊

高雄市苓雅區武慶三路今天凌晨發生酒後鬥毆事件，4名男子在騎樓飲酒聊天時，因言語不合爆發口角，進而演變成肢體衝突，其中1人持酒瓶攻擊友人頭部，另有人持電鑽毆打對方，警方獲報到場後將4人帶回偵辦。

快改道 國3北上鶯歌路段嚴重連環撞車禍 車流回堵到國2逾5公里

國道3號北上52.6公里過鶯歌系統，今天上午7時許發生連環車禍，一輛小貨車自撞翻覆後，後方3輛自小客車和計程車、小貨車剎車不及追撞，站內側2線車道，以及占用外線車道處理中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。