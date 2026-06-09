受困巨石奇蹟生還！馬太鞍溪失蹤工地主任撐過一夜 清晨4時脫困送醫

花蓮60歲鄧姓工地主任昨日在協助撤離施工機具時，疑因馬太鞍溪水暴漲遭洪流連人帶車沖走，失聯超過15小時。警消昨晚接獲民眾通報，在距離馬太鞍溪便橋約6公里、阿陶莫部落附近沙洲聽見呼救聲，經搜尋發現鄧男受困河道巨石上，今天清晨4時39分成功救出，送醫治療。

馬太鞍溪去年因堰塞湖潰決釀災後，林業及自然保育署花蓮分署持續於下游治理分界處辦理防砂壩工程，由於中央氣象署連日對花蓮山區發布豪雨特報，營造公司已暫停施工。不過工程人員擔憂連續降雨可能造成溪水上漲、淹沒機具，因此昨天上午由鄧姓工地主任駕駛吉普車，載送2名怪手司機進入工區，準備將挖土機移往九河分署萬榮堤防一帶停放。

沒想到中午過後豪雨來襲，馬太鞍溪水位迅速攀升，鄧男駕車跟隨怪手返程時，疑遭突如其來的洪流沖走，他當時曾透過無線電發出「救我」求援訊息，隨後即失去聯繫，同行怪手司機立即向警消及花蓮分署通報。

搜救人員抵達現場後，發現馬太鞍溪便橋上游約500公尺處，鄧男駕駛的吉普車在溪上漂流，但當時水流湍急且河床泥濘嚴重，難以靠近受困車輛，直到下午雨勢趨緩、水位略降後，救援人員才得以進入河道搜索，然而車內空無一人，車鑰匙仍插在點火孔上，排檔維持在D檔位置，鄧男的2支手機也留在車內且已關機。

原本外界憂心鄧男恐已遭溪水沖往下游，不過昨晚9時許有民眾報案指出，在阿陶莫部落末端附近的馬太鞍溪沙洲聽見呼救聲，警消立即出動無人機搭載熱顯像儀搜尋，果然在河道中央一塊大型岩石上發現鄧男身影，鄧男當時獨自受困於巨石上等待救援，成功撐過一夜，讓搜救人員振奮不已，直呼「太強了」。

消防局光復分隊長葛偉治表示，由於鄧男受困沙洲周圍布滿泥濘，救援困難度極高，救難人員冒險利用船艇及繩索接近，確認鄧男意識清楚，但體力明顯虛弱，在救難人員努力下，於今天凌晨4時39分順利將人救出，並立即送往花蓮慈濟醫院接受進一步治療。

鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供

鄧姓工地負責人昨天在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，晚間被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索救援後，今天清晨4時許將人救出送醫。圖／花蓮縣消防局提供