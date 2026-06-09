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高雄4男酒後口角演變街頭鬥毆 男頭破持電鑽反擊
高雄市苓雅區武慶三路今天凌晨發生酒後鬥毆事件，4名男子在騎樓飲酒聊天時，因言語不合爆發口角，進而演變成肢體衝突，其中1人持酒瓶攻擊友人頭部，另有人持電鑽毆打對方，警方獲報到場後將4人帶回偵辦。
苓雅警分局表示，今天凌晨零時30分許接獲民眾報案，員警立即趕赴現場處理。經查，44歲顏姓男子與36歲呂姓男子、38歲秦姓男子及33歲莊姓男子彼此為朋友關係，當時在騎樓飲酒聊天，期間顏男與呂男疑因酒後談話口氣問題發生爭執。
警方調查，秦男及莊男原本試圖勸阻雙方衝突，但過程中4人仍爆發拉扯及肢體衝突。顏男持酒瓶攻擊呂男頭部，造成呂男受傷；呂男則持未啟動的電鑽反擊顏男，秦男及莊男也徒手攻擊顏男。
警方指出，呂男頭部受傷送醫治療，意識清楚無生命危險，其餘3人均為輕微擦挫傷，未送醫治療。員警到場後立即控制現場，並將4人帶回派出所調查。
警方表示，4人均表示不提出傷害告訴，但呂男、秦男及莊男涉犯妨害秩序罪嫌，依法函送高雄地檢署偵辦；顏男則因持酒瓶傷人，依社會秩序維護法相關規定裁處。
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