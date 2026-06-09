新竹市便當店凌晨疑氣爆炸爛 居民驚醒以為雷擊地震「這裡是地獄嗎」

新竹市1家便當店今天凌晨3時許驚傳瓦斯氣爆，警消救出4人送醫，其中2人命危。Threads有當地民眾發文，指凌晨3時40分左右發生氣爆，他住處的落地窗有一面全毀，從他PO出的影片可見，氣爆透天厝1樓門面炸爛，前方馬路散落大量物品碎片，「這裡是地獄嗎？」

其他網友表示，「在10公里外都感受到衝擊波，室外窗戶跟門都震了好大一下」、「感覺中間那邊的房子都炸爛了，希望人員平安」、「希望沒人受傷，新光氣爆的時候，我就在裡面，經歷過一次真的很可怕，瀰漫著臭臭的味道，跟不知道怎麼時候會再爆炸一次的提心吊膽」、「希望傷害降到最低，我想起了高雄氣爆，我住的地方就在重災區，忘不了的事情」。

另有當地居民也發文，「大半夜的，睡到一半一聲巨響，以為是雷擊把什麼東西炸了，趕快爬起來檢查，隔沒多久就聽到一堆消防車呼嘯而過的聲音...有夠可怕」、「我在隔壁的巷子裡，還以為是地震，因為上下晃了一下，（雖然伴隨著巨響 但我並沒多留意），平常巷子太安靜了，所以也沒聽到車聲，直到我5點出門上班，才發現整條路被封起來」。