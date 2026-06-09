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新竹透天厝疑瓦斯外漏氣爆！炸出大洞 釀3戶毀損4人受傷

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竹市清晨氣爆4傷！高虹安：已指示跨局處搜救安置

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市一棟三層樓透天住宅今天清晨疑似發生瓦斯外漏爆炸，造成4人受傷，其中2人意識不清；對此，市長高虹安稍早於臉書發文，強調市府已全力投入搜救、交通管制、環境清理、家屬關懷與後續安置工作，並預計於6點半至現場了解最新狀況。

高虹安說，第一時間接獲通報後，立即指示消防局、警察局、民政處、社會處、東區區公所、養工處及環保局等跨局處同仁趕赴現場，全力投入搜救、交通管制、環境清理、家屬關懷與後續安置工作。

事件發生後，消防局到場立即展開搜救，並逐戶清查受災情形。目前受困人員均已救出，現場搜救及安全確認工作仍持續進行中。

高虹安說，市府已請民政處、社會處及東區區公所立即啟動關懷與安置機制，主動聯繫傷者及家屬，協助醫療、急難救助、臨時安置及後續所需社福資源，務必在第一時間給予家屬最大的支持。

由於氣爆造成現場道路散落物阻塞，養工處與環保局已立即調度機具及人力進場，配合消防、警方現場管制，在安全無虞前提下，盡速完成道路障礙排除與環境清理，力求讓周邊道路逐步恢復初步通行，降低對市民通勤的影響。

高虹安指出，警察局也已加強周邊交通疏導、現場管制及治安維護，確保救災動線暢通，並提醒行經高翠路周邊的市民務必注意安全，配合現場員警指揮，避免靠近危險區域。

高虹安強調，市府會持續掌握傷患救治、現場復原及事故原因調查進度，並適時向市民說明。此刻最重要的是全力救治傷患、照顧家屬、確保現場安全，也感謝第一線消防、警察、醫護及各局處同仁的辛勞。

竹市發生疑似瓦斯外漏爆炸，高虹安於臉書發文。圖／取自高虹安臉書
竹市發生疑似瓦斯外漏爆炸，高虹安於臉書發文。圖／取自高虹安臉書

消防局說，由於爆炸威力強勁，導致主要瓦斯外漏的建物被炸出大洞，並波及左右兩旁建物，現場連同街道一片狼藉。圖／新竹市消防局提供
消防局說，由於爆炸威力強勁，導致主要瓦斯外漏的建物被炸出大洞，並波及左右兩旁建物，現場連同街道一片狼藉。圖／新竹市消防局提供

高虹安 新竹 環保局

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