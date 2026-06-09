找到了！馬太鞍溪失聯工地主任躺在大石上待援 警消直呼太強

林業及自然保育署花蓮分署辦理馬太鞍溪防砂壩工程，昨天雖因豪雨停工，但60歲鄧姓工地主任前往移置機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，失聯前還透過無線電高喊「救我」。警消不放棄漏夜搜救，利用無人機擴大搜尋時，發現鄧男受困溪中巨石上奇蹟生還，讓警消直呼「太強了」。

馬太鞍溪去年因堰塞湖潰決造成嚴重災情，林保署花蓮分署目前正於下游治理分界處施作防砂壩工程；因中央氣象署連日針對花蓮山區發布豪雨特報，施工單位已提前停工，並將部分重機具移往高處停放。

不過工程人員擔心持續降雨導致溪水進一步上漲，恐危及機具安全，昨天上午由鄧姓工地主任駕駛吉普車，載送2名怪手司機前往工區，準備將挖土機移至九河分署萬榮堤防附近安置。

但中午過後一波強降雨造成馬太鞍溪水位迅速攀升，行駛在怪手後方的鄧男疑遭洪水沖走，據了解，鄧男當時曾透過無線電發出求救訊息，但隨即失去聯繫，同行人員見狀立即通報警消及相關單位協助搜救。

救難人員抵達現場時，發現河道水勢洶湧，且周邊泥濘深達數公尺，重型機具難以接近，待下午雨勢稍歇、水位略降後，搜救人員進入河道搜尋，在下游尋獲失聯吉普車，但車內空無一人。現場發現車鑰匙仍插在鑰匙孔內，排檔維持在D檔位置，鄧男的手機也留在車上且已關機，研判車輛是在行進途中遭洪流沖離道路。

消防人員隨後利用熱顯像儀及無人機沿岸搜索，直到深夜再度出動搭載熱顯像設備的無人機，擴大搜索上、下游河段，終於在溪流中的一塊大型岩石上發現受困的鄧男。確認人員仍有生命徵象後，現場搜救人員士氣大振，立即規畫救援行動，用橡皮艇嘗試接近，希望盡快將人救援上岸。

鄧姓工地主任前往移置機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，車子昨天被發現。圖／林保署花蓮分署提供

鄧姓工地主任前往移置機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，車子昨天被發現。圖／林保署花蓮分署提供