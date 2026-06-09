暴雨釀災、馬太鞍溪暴漲 工地主任遭洪流沖走

林保署花蓮分署正辦理馬太鞍溪上游防砂壩工程，昨天溪水暴漲，鄧姓工地主任疑似連人帶車遭洪流沖走，搜救人員在下游尋獲吉普車，但車內空無一人。圖／民眾提供

梅雨滯留鋒面來了，氣象署指出，加上西南氣流發威，今明兩天雨勢最劇烈，中南部下到發紫發白，有八縣市山區達到停班停課標準。昨天花蓮縣馬太鞍溪溪水暴漲，林保署防砂壩工程鄧姓工地主任用無線電喊「救我」，就疑似連人帶車遭洪流沖走。搜救人員在下游尋獲鄧男吉普車，但車內空無一人，今天繼續搜尋。

氣象署昨天傍晚公布最新廿四小時雨量預測數據，苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣，八縣市山區達停班停課標準。

昨晚宣布停班、停課的有，嘉義縣梅山、竹崎、番路、大埔及阿里山等五個山區鄉鎮；高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林等五區。屏東縣霧台、三地門、瑪家鄉、來義、泰武、春日、獅子及牡丹鄉等八個山區鄉鎮；台中市和平區及南投仁愛鄉。台東、雲林縣經綜合研判，今天全縣正常上班、上課。

阿里山林業鐵路今上午除十一時五十分開往嘉義的定期列車正常行駛外，其餘本線及祝山、沼平、神木支線列車均預警性停駛。公路局南區養護工程分局不排除在台廿線，台廿九線實施預警性封閉。台廿九線那瑪夏五里埔路段，昨晚十時已實施預警性封閉。

氣象署指出，截至昨晚八時止，北部、南部縣市均出現三小時逾一百毫米的累積降雨量，台南累積雨量達一○一毫米、屏東一三七毫米、高雄甚至高達一三八點五毫米，新北市累一二七毫米、台北一四五毫米。

預估今天清晨滯留鋒面會移動到北部陸地，並帶來短延時降雨，同時台灣西南側有旺盛對流，可能順著西南風為南部帶來大雨，南部恐出現十二小時逾一百毫米的累積雨量。高屏山區甚至有局部大雨，廿四小時累積三五○毫米以上雨量。

在西南氣流與地形交互作用下，中南部山區將有長時間強降雨，累積雨量恐達豪雨等級以上；周三降雨狀況與周二類似。

行政院災防辦表示，本次降雨時間較長，山區土石流、大規模崩塌及道路中斷風險升高，也有土石流黃色及紅色警戒發布機會，已請農業部落實降雨監測、警戒發布及風險通報，督導地方政府針對高風險聚落、保全戶及弱勢族群完成疏散撤離整備；另請內政部及原民會督導地方政府針對易成孤島地區及山區聚落，預置民生物資、通訊備援及救災人力機具，並請衛福部督請地方政府加強收容安置處所整備。