包車遊合歡山翻車16傷 司機無照

菲律賓一支十五人旅行團前天包車赴合歡山旅遊，返程下山行經台十四線七十九公里處霧社段，疑因陡坡過彎不慎，翻落邊坡，造成十六人受傷。警方查出，司機未持有營業大客車駕照將依法告發，公路局昨天前往該司機所屬通運公司查核。

警方調查，四十一歲張姓司機前天駕駛中型巴士，載運十五名菲律賓籍在台移工前往合歡山欣賞高山杜鵑，前天下午五時許返程下山，行經台十四線七十九公里處霧社段，疑因當時降雨且為下坡過彎處，車輛失控衝撞路旁花台後，翻落邊坡，包括駕駛共十六人受傷，幸性命無礙。

交通部公路局昨派員前往張姓司機所屬的鴻洲通運公司查核，經查，該事故車輛為二○一一年出廠，雖無逾期檢驗紀錄，但曾有七起違規紀錄，且有一起尚未結案；而該公司具執照駕駛共三十六人，其中六人曾有酒駕紀錄，肇事駕駛因未持有大客車駕照，查無登記駕駛人資料，待詳細查核結果出來，該局將統一說明。

公路局自二○一七年起規範遊覽車裝設ＧＰＳ，並介接至公路局動態資訊系統，以強化駕駛人管理，並自二○二○年起，補助遊覽車業者裝設包含駕駛識別設備等先進駕駛輔助系統。但此次肇事駕駛為無照駕車，該系統卻未發揮識別通報功能。

事發當下，南投縣消防局是接獲Apple Watch偵測通報車禍，該局勤指中心指出，有菲籍遊客手戴該品牌手表，因偵測到強烈撞擊，第一時間就自動撥打一一九，語音告知該裝置擁有者因發生車禍事故目前無法回應，並告知事發地點經緯度定位。

而在接獲菲籍遊客的行動裝置通報車禍後，又陸續接獲民眾報案，確認為中型巴士事故且有人受傷，立即調遣人車馳援，救護車到場時發現巴士翻落約三米高平台，所幸巴士司機及乘客已自行脫困，之後陸續將受傷的十六人送醫治療或觀察。

仁愛警分局表示，張姓司機疑因該路段陡坡及彎道駕駛不慎，致車輛偏離車道後翻落邊坡，而張男雖無毒駕及酒精濃度反應，但其未持有營業大客車駕照，將依法告發張男及其所屬公司，並調查釐清該起事故肇事原因。